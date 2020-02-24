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Летние олимпийские виды спорта

Юрченко не считает, что из успешных атлетов обязательно получаются отличные руководители

Член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации претендует на пост главы Всероссийской федерации легкой атлетики

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Евгений Юрченко, претендующий на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), не согласен с широко распространенным мнением о том, что руководить федерациями могут только люди, ранее добившиеся больших успехов как спортсмены. Об этом Юрченко заявил в интервью ТАСС.

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Выборы президента ВФЛА состоятся 28 февраля, член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации является одним из кандидатов на этот пост.

"Я не согласен с этим утверждением. А как вы оцените работу в Международном олимпийском комитете Хуана Антонио Самаранча - старшего, Жака Рогге и Пьера де Кубертена, которые никогда не являлись профессиональными спортсменами и не выигрывали медали на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Это люди, которые закончили бизнес-школы, были юристами, экономистами, политиками и сделали для развития спорта больше, чем кто-либо другой", - подчеркнул Юрченко.

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Летние олимпийские виды спорта
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