Юрченко не считает, что из успешных атлетов обязательно получаются отличные руководители

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Евгений Юрченко, претендующий на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), не согласен с широко распространенным мнением о том, что руководить федерациями могут только люди, ранее добившиеся больших успехов как спортсмены. Об этом Юрченко заявил в интервью ТАСС.

Выборы президента ВФЛА состоятся 28 февраля, член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации является одним из кандидатов на этот пост.

"Я не согласен с этим утверждением. А как вы оцените работу в Международном олимпийском комитете Хуана Антонио Самаранча - старшего, Жака Рогге и Пьера де Кубертена, которые никогда не являлись профессиональными спортсменами и не выигрывали медали на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Это люди, которые закончили бизнес-школы, были юристами, экономистами, политиками и сделали для развития спорта больше, чем кто-либо другой", - подчеркнул Юрченко.