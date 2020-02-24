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Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии

Уголовное дело биатлониста Логинова и его тренера может быть закрыто до суда

По словам адвоката Йоханна Цёггелера, сейчас идет только следствие
Александр Логинов EPA-EFE/ANDERS WIKLUND
Описание
Александр Логинов
© EPA-EFE/ANDERS WIKLUND

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 24 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Уголовное дело российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича, который в Италии подозревается в распространении допинга, может быть закрыто до суда. Об этом ТАСС сообщил их адвокат Йоханн Цёггелер.

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В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России во время чемпионата мира в Антхольце после запроса Международного союза биатлонистов (IBU). Обращение в правоохранительные органы было связано с тем, что Касперович находился на чемпионате мира не по своей аккредитации. Спортсмен и его тренер ранее были причастны к допинговым нарушениям, по этой причине использование чужой аккредитации, по мнению международной федерации, могло быть связано с попыткой вновь нарушить антидопинговые правила.

"Прокуратура возбудила дело, это так, но сейчас идет только следствие. Речи о суде не идет, в данный момент идет дознание. Само собой, по окончании следствия дело может быть закрыто (архивировано)", - сказал Цёггелер.

По причине обысков Логинов отказался от выступления в последней гонке на чемпионате мира - масс-старте. На турнире, который завершился в воскресенье, 28-летний спортсмен завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

Теги
ИталияРоссияОбыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии
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