{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии

Биатлонист Логинов вернулся в Россию из Италии, где стал фигурантом уголовного дела

Из Москвы спортсмен отправился домой в Саратов
Александр Логинов AP Photo/Matthias Schrader
Описание
Александр Логинов
© AP Photo/Matthias Schrader

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 24 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский биатлонист Александр Логинов вернулся в Россию с чемпионата мира в итальянском Антхольце. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Александр Касперович.

На эту тему
Скандалы, интриги, расследования. Логинов стал затравленным героем ЧМ по биатлону

Логинов вылетел в Москву поздно вечером в воскресенье. В Италии биатлонист стал фигурантом уголовного дела в связи с тем, что Касперович подозревается в транспортировке и распространении допинга. По словам Касперовича, из Москвы спортсмен отправился домой в Саратов. Сам тренер покинет Италию в понедельник утром.

В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России после запроса Международного союза биатлонистов (IBU). Обращение в правоохранительные органы было связано с тем, что Касперович находился на чемпионате мира не по своей аккредитации.

Логинов и его личный тренер шесть лет назад были причастны к допинговым нарушениям, по этой причине использование чужой аккредитации, по мнению международной федерации, могло быть связано с попыткой вновь нарушить антидопинговые правила.

Распространение допинга в Италии уголовно наказуемо. Адвокат Касперовича и Логинова сообщал ТАСС, что уголовное дело не помешает им покинуть Италию.

Теги
Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии
Реклама на ТАСС
Чемпионат мира по биатлону
Биатлонист Логинов на чемпионате мира в Антхольце заработал €46 тыс. призовых
Среди всех участников турнира больше всего заработала норвежка Марте Рёйселанн - €99 тыс.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС