Биатлонист Логинов вернулся в Россию из Италии, где стал фигурантом уголовного дела

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 24 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский биатлонист Александр Логинов вернулся в Россию с чемпионата мира в итальянском Антхольце. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Александр Касперович.

Логинов вылетел в Москву поздно вечером в воскресенье. В Италии биатлонист стал фигурантом уголовного дела в связи с тем, что Касперович подозревается в транспортировке и распространении допинга. По словам Касперовича, из Москвы спортсмен отправился домой в Саратов. Сам тренер покинет Италию в понедельник утром.

В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России после запроса Международного союза биатлонистов (IBU). Обращение в правоохранительные органы было связано с тем, что Касперович находился на чемпионате мира не по своей аккредитации.

Логинов и его личный тренер шесть лет назад были причастны к допинговым нарушениям, по этой причине использование чужой аккредитации, по мнению международной федерации, могло быть связано с попыткой вновь нарушить антидопинговые правила.

Распространение допинга в Италии уголовно наказуемо. Адвокат Касперовича и Логинова сообщал ТАСС, что уголовное дело не помешает им покинуть Италию.