Биатлонист Логинов на чемпионате мира в Антхольце заработал €46 тыс. призовых

Среди всех участников чемпионата мира больше всего заработала Марте Рёйселанн. Норвежка, завоевавшая в итальянском Антхольце пять золотых и две бронзовые награды (спортсменка финишировала в призах во всех гонках чемпионата мира), заработала €99 тыс. Ее соотечественник Йоханнес Бё стал лучшим по доходам среди мужчин (€90,5 тыс.). Вторые места в этом рейтинге заняли лидер общего зачета Кубка мира итальянка Доротея Вирер (€83,35 тыс.) и пятикратный олимпийский чемпион из Франции, лидер общего зачета Кубка мира Мартен Фуркад (€66,7 тыс.).

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 24 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Выступление на чемпионате мира в Антхольце принесло российскому биатлонисту Александру Логинову €46,5 тыс. Это следует из таблицы распределения призовых турнира между спортсменами, которая оказалась в распоряжении ТАСС.

В программу чемпионата мира, который проходил с 13 по 23 февраля, вошли 12 гонок. Для получения призовых в личных гонках биатлонистам необходимо было попасть в число 20 лучших, в эстафетах - в шестерку сильнейших. Также лидеры общего зачета Кубка мира и лидеры в каждой из дисциплин получали дополнительные бонусы за выход на старт.

Российские биатлонисты за турнир в сумме заработали €79 тыс. Помимо Логинова, призовые за выступление на чемпионате мира получат Екатерина Юрлова-Перхт (€10,5 тыс.), Матвей Елисеев (€8,25 тыс.), Никита Поршнев (€6 тыс.), Евгений Гараничев (€5,25 тыс.) и Ирина Старых (€2,5 тыс.).

Логинов в Антхольце мог заработать большую сумму, однако по причине обысков, которые в субботу в его гостиничном номере провела итальянская полиция, он отказался от участия в воскресном масс-старте - заключительной гонке турнира.

На прошлогоднем чемпионате мира российские биатлонисты в сумме заработали €113,5 тыс. Общий призовой фонд чемпионата мира в Антхольце составил €1,262 млн.