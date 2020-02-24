Начало чемпионата Южной Кореи по футболу перенесено из-за коронавируса

ТАСС, 24 февраля. Первые матчи чемпионата Южной Кореи по футболу перенесены на неопределенный срок в связи с распространением в стране коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Начало чемпионата было запланировано на 29 февраля. Отмечается, что новая дата начала соревнований будет объявлена своевременно.

За последние несколько дней в Республике Корея наблюдается резкий рост числа зараженных, большая часть из которых проживает в городе Тэгу. Число заразившихся составляет 763, семь человек умерли. В связи с этим правительство рекомендовало гражданам избегать посещения мест большого скопления людей и по возможности оставаться дома. Также принято решение о переносе начала учебного года в школах на неделю.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 30 странах, включая Россию.