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НХЛ

Каменский: Ковальчук в составе "Вашингтона" вполне может выиграть Кубок Стэнли

По словам олимпийского чемпиона, возможность попасть в Тройной золотой клуб была для Ковальчука основной мотивацией для перехода в "Вашингтон"
Валерий Каменский Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Валерий Каменский
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 24 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский нападающий Илья Ковальчук, который перешел из "Монреаля" в "Вашингтон", вполне может выиграть с новой командой главный трофей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) - Кубок Стэнли. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР, обладатель Кубка Стэнли 1996 года в составе "Колорадо" Валерий Каменский.

В ночь на понедельник Ковальчук был обменян "Монреалем" в "Вашингтон" на право выбора в третьем раунде драфта 2020 года. При этом канадский клуб сохранит у себя 50% зарплаты российского форварда, который 3 января подписал контракт с "Монреалем" до конца сезона на сумму $700 тыс. Этот клуб стал для 36-летнего нападающего третьим в этом сезоне после "Лос-Анджелеса" и "Монреаля".

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"Вашингтон" - хорошая команда, у Ильи есть шанс поиграть в плей-офф и выиграть Кубок Стэнли, - сказал Каменский. - Думаю, для него возможность попасть в Тройной золотой клуб (в него входят игроки, которые выигрывали чемпионат мира, а также завоевывали золото Олимпийских игр и становились обладателями Кубка Стэнли; в активе Ковальчука два титула чемпиона мира и золото Олимпийских игр 2018 года - прим. ТАСС) была основной мотивацией. Он хочет выигрывать. Это [вероятность того, что "Вашингтон" завоюет Кубок Стэнли] вполне реально, думаю, они будут бороться за Кубок Стэнли".

"Руководство клуба наверняка знало, на какую роль брать Ковальчука, он был выбран не просто так, это не лотерея, - отметил собеседник агентства, рассуждая о том, станет ли новичок "Вашингтона" больше играть на команду. - Они знают, как его использовать. Потом, он уже играл в финале Кубка Стэнли, знает, как играть в плей-офф. Он может забить и решить исход матча".

Также Каменский согласился с тем, что наличие в "Вашингтоне" четырех соотечественников - форвардов Александра Овечкина и Евгения Кузнецова, защитника Дмитрия Орлова, а также вратаря Ильи Самсонова - поможет Ковальчуку при адаптации в новой команде. "Ковальчук - возрастной хоккеист, поиграл и в НХЛ, и в Континентальной хоккейной лиге. Этот опыт и его мастерство помогут ему быстро адаптироваться в команде. Наши ребята ему помогут", - резюмировал он.

Ковальчук в этом сезоне принял участие в 39 матчах, набрав 22 (девять шайб + 13 передач) очка. В 2012 году он в составе "Нью-Джерси" играл в финале Кубка Стэнли, тогда его клуб уступил в серии "Лос-Анджелесу" со счетом 2-4. "Вашингтон" является обладателем Кубка Стэнли 2018 года, в этом году команда занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 82 очка в 62 матчах и отставая от занимающего первую строчку "Бостона" на восемь очков (63 игры).

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