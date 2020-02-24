Бывший тренер сборной России поддержал решение Логинова пропустить масс-старт на ЧМ

Ранним утром 22 февраля перед эстафетной гонкой итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России во время чемпионата мира в Антхольце после запроса Международного союза биатлонистов (IBU). Обращение в правоохранительные органы было связано с тем, что личный тренер российского биатлониста Александр Касперович находился на чемпионате мира не по своей аккредитации. Спортсмен и его тренер ранее были причастны к допинговым нарушениям, по этой причине использование чужой аккредитации, по мнению международной федерации, могло быть связано с попыткой вновь нарушить антидопинговые правила.

"Это было специально сделано, надо просто разобраться, кому это было выгодно. Французы и норвежцы же не будут делать такие заявления, а кто следующий претендент на медали - немцы, итальянцы, австрийцы, думаю, что кто-то из них сделал заявление, чтобы испортить настроение команде. У них это получилось, команда России была разобранной, а немцы завоевали медаль", - считает Аликин.

Сборная России заняла четвертое место в эстафете, а Логинов в воскресенье отказался от участия в заключительной гонке чемпионата мира - масс-старте. "Если человек сутками не спит, то какой смысл нервничать и переживать. Нет смысла идти, пыхтеть и царапаться. Я прекрасно понимаю Логинова как спортсмена, все эти заявления о допинге уже надоели - это все накапливается", - отметил Аликин.

22 февраля Логинов заявил о том, что задумался об окончании спортивной карьеры из-за постоянных нападок на него. "Сейчас какое-то время пройдет, он отбежит этапы Кубка мира, а там уже будет сам решение принимать. С этой стороны надо работать нашей федерации биатлона, чтобы упреждать эти моменты, уже прошел срок, человек выступает, завоевывает медали на чемпионате мира. Не понимаю, что они от этого хотят, приставайте к иностранцам, они тоже были дисквалифицированы, но к ним же не пристают", - заключил Аликин.

В 2013 году Логинов был временно отстранен от соревнований СБР после подозрительного результата допинг-пробы, в 2014 году Международный союз биатлонистов провел перепроверку пробы и обнаружил запрещенный препарат - эритропоэтин. В итоге в июле 2015 года было принято решение дисквалифицировать Логинова на два года с момента перепроверки пробы, дисквалификация россиянина истекла 25 ноября 2016 года.