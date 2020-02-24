Бывший тренер сборной России поддержал решение Логинова пропустить масс-старт на ЧМ

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Бывший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин поддержал решение Александра Логинова пропустить заключительную гонку чемпионата мира. Об этом Аликин рассказал ТАСС.
Ранним утром 22 февраля перед эстафетной гонкой итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России во время чемпионата мира в Антхольце после запроса Международного союза биатлонистов (IBU). Обращение в правоохранительные органы было связано с тем, что личный тренер российского биатлониста Александр Касперович находился на чемпионате мира не по своей аккредитации. Спортсмен и его тренер ранее были причастны к допинговым нарушениям, по этой причине использование чужой аккредитации, по мнению международной федерации, могло быть связано с попыткой вновь нарушить антидопинговые правила.
"Это было специально сделано, надо просто разобраться, кому это было выгодно. Французы и норвежцы же не будут делать такие заявления, а кто следующий претендент на медали - немцы, итальянцы, австрийцы, думаю, что кто-то из них сделал заявление, чтобы испортить настроение команде. У них это получилось, команда России была разобранной, а немцы завоевали медаль", - считает Аликин.
Сборная России заняла четвертое место в эстафете, а Логинов в воскресенье отказался от участия в заключительной гонке чемпионата мира - масс-старте. "Если человек сутками не спит, то какой смысл нервничать и переживать. Нет смысла идти, пыхтеть и царапаться. Я прекрасно понимаю Логинова как спортсмена, все эти заявления о допинге уже надоели - это все накапливается", - отметил Аликин.
22 февраля Логинов заявил о том, что задумался об окончании спортивной карьеры из-за постоянных нападок на него. "Сейчас какое-то время пройдет, он отбежит этапы Кубка мира, а там уже будет сам решение принимать. С этой стороны надо работать нашей федерации биатлона, чтобы упреждать эти моменты, уже прошел срок, человек выступает, завоевывает медали на чемпионате мира. Не понимаю, что они от этого хотят, приставайте к иностранцам, они тоже были дисквалифицированы, но к ним же не пристают", - заключил Аликин.
В 2013 году Логинов был временно отстранен от соревнований СБР после подозрительного результата допинг-пробы, в 2014 году Международный союз биатлонистов провел перепроверку пробы и обнаружил запрещенный препарат - эритропоэтин. В итоге в июле 2015 года было принято решение дисквалифицировать Логинова на два года с момента перепроверки пробы, дисквалификация россиянина истекла 25 ноября 2016 года.