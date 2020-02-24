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Хоккей с мячом

Сборная Великобритании отказалась от участия в ЧМ по хоккею с мячом в Иркутске

Отказ связан со сложностями в оформлении документов.

ИРКУТСК, 24 февраля. /ТАСС/. Сборная Великобритании отказалась от участия в чемпионате мира по хоккею с мячом, который пройдет в Иркутске. Об этом сообщает пресс-службы правительства региона.

Отказ сборной Великобритании от выступления связан со сложностями в оформлении документов.

"Игроки сборной не смогут принять участие в чемпионате из-за сложностей с оформлением документов, что связано с выходом Великобритании из Европейского союза", - говорится в сообщении.

Команда должна была играть в дивизионе В. Сейчас календарь матчей корректируют под десять команд. Также сообщается, что в Иркутск прибыла первая сборная дивизиона В - команда Монголии. Спортсмены приступили к тренировкам на стадионе "Зенит" в Иркутске.

В начале февраля стало известно, что в чемпионате не примет участие сборная Китая из-за ситуации с коронавирусом. Команда должна была выступать в турнире дивизиона B.

Матчи чемпионата мира в дивизионе А пройдут с 29 марта по 5 апреля в крытом ледовом дворце "Байкал", строительство которого завершается в Иркутске. В группе А сыграют команды России, Швеции, Финляндии и Казахстана, в группе В - команды Норвегии, США, Германии и Эстонии. Две сильнейшие сборные из группы А выйдут в полуфинал, третья и четвертая команда группы начнут выступление в плей-офф с четвертьфинальной стадии. Команды дивизиона В будут состязаться на стадионах "Рекорд", "Труд", "Зенит" в Иркутске и "Строитель" в Шелехове с 1 по 6 марта, сильнейшая сборная завоюет путевку в дивизион А чемпионата мира 2021 года.

Теги
Хоккей с мячом
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