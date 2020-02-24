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Чемпионат мира по биатлону

Эксперт: сборная России провально выступила на чемпионате мира по биатлону

Команда завоевала на турнире одно золото и одну бронзу

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Сборная России по биатлону провально выступила на чемпионате мира в Италии. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер мужской национальной команды Владимир Аликин.

Мировое первенство проходило с 12 по 23 февраля в Антхольце. Сборная России завоевала на турнире одно золото и одну бронзу, заняв четвертое место в неофициальном командном зачете. Обе награды на счету Александра Логинова.

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"В целом провальное выступление сборной России. Мужская команда благодаря Логинову еще завоевала золото и бронзу. Но когда есть только один спортсмен, который хорошо выступает, а остальные все никакие - это провал тренерского штаба. А про женщин и говорить нечего, я, честно говоря, не вижу никаких улучшений, все абсолютно одно и то же, результаты не меняются", - отметил Аликин.

"Екатерина Юрлова-Перхт может сама подготовиться к чемпионату мира, она уже обладает огромным опытом. А где остальные? Светлана Миронова не готова уже физически, надо работать лучше с нашими спортсменами, подводить на пик формы к чемпионату мира, тогда все будет нормально", - добавил он.

Чемпионат мира 2021 года пройдет с 11 по 21 февраля в словенской Поклюке.

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Чемпионат мира по биатлону
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