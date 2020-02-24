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Мировой футбол

СМИ: главный тренер "Атлетико" Симеоне может возглавить "Баварию"

Его действующий контракт с мадридским клубом рассчитан до июня 2022 года

ТАСС, 24 февраля. Главный тренер мадридского футбольного клуба "Атлетико" Диего Симеоне может летом возглавить мюнхенскую "Баварию". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанскую газету Don Balon.

По информации издания, 49-летний Симеоне может покинуть испанский клуб по окончании нынешнего сезона и стать главным тренером "Баварии", сменив на этом посту Ханса-Дитера Флика, чей контракт с мюнхенцами закончится летом 2020 года.

Симеоне возглавил "Атлетико" в декабре 2011 года. Его действующий контракт с мадридским клубом рассчитан до июня 2022 года. Под руководством аргентинского специалиста "Атлетико" выиграл чемпионат Испании сезона-2013/14, Кубок Испании (2012/13), Суперкубок Испании (2014/15), а также по два раза Лигу Европы (2011/12, 2017/18) и Суперкубок УЕФА (2012/13, 2018/19).

"Атлетико" занимает третье место в чемпионате Испании, набрав 43 очка после 25 матчей. "Бавария" лидирует в чемпионате Германии, набрав после 23 игр 49 очков.

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