Организаторы ЧМ в многоборье обязали конькобежцев пройти обследование из-за коронавируса

МОСКВА, 24 февраля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Организаторы чемпионата мира 2020 года по конькобежному спорту в многоборье не допустят к соревнованиям спортсменов без справки о прохождении медицинского обследования, подобная мера введена в связи с распространением коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе турнира.

"Мы должны быть уверены, что все конькобежцы, которые выходят на арену для тренировки, проверили здоровье. Утвержденный медицинский осмотр является обязательным для аккредитации на турнир, поэтому мы не будем выдавать аккредитационные карточки без соответствующей справки", - говорится в заявлении.

Организаторы турнира также заявили, что без соответствующей справки о прохождении медобследования конькобежцам категорически запрещено посещать каток. При этом отмечается, что прибывшие в Норвегию спортсмены смогут пройти обследование на месте в понедельник.

Чемпионат мира в многоборье пройдет с 28 февраля по 1 марта в норвежском Хамаре. В спринтерском многоборье от России выступят Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков (Виктор Лобас в запасе), Ольга Фаткулина, Дарья Качанова и Ангелина Голикова (Ирина Кузнецова в запасе). За медали в классическом многоборье поборются Наталья Воронина, Евгения Лаленкова, Елизавета Казелина, Сергей Трофимов, Руслан Захаров и Даниил Беляев (Егор Юнин в запасе).

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 31 стране, включая Россию.