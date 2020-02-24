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Зимние олимпийские виды спорта

Резцова и Елисеев вошли в состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы

Турнир пройдет с 26 февраля по 1 марта в Белоруссии
Матвей Елисеев EPA-EFE/ROBERT HENRIKSSON
Описание
Матвей Елисеев
© EPA-EFE/ROBERT HENRIKSSON

ТАСС, 24 февраля. Кристина Резцова и Матвей Елисеев включены в состав сборной России на чемпионат Европы 2020 года по биатлону, который пройдет в Минске. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Помимо Резцовой, в состав женской команды России вошли Виктория Сливко, Анастасия Поршнева, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Екатерина Глазырина и Валерия Васнецова.

В состав мужской команды, кроме Елисеева, включены Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Василий Томшин, Кирилл Стрельцов, Дмитрий Иванов.

23-летняя Резцова занимает 52-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 66 очков. Ранее источник в сборной России сообщил ТАСС, что тренерский штаб национальной команды отказал Резцовой в участии в чемпионате мира, несмотря на то, что незадолго до старта турнира она стала второй из пяти спортсменок на контрольной тренировке.

26-летний Елисеев в общем зачете Кубка мира идет 15-м (367 очков), он является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, чемпионом Европы (2016) и серебряным призером европейского первенства (2019).

Сборная России стала четвертой в медальном зачете чемпионата мира, который завершился в Италии 23 февраля. На счету российских спортсменов две награды: одна золотая и одна бронзовая. Чемпионат Европы пройдет с 26 февраля по 1 марта.

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Зимние олимпийские виды спорта
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