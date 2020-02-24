{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Поход за Кубком Стэнли. Ковальчук перешел из "Монреаля" в "Вашингтон" к Овечкину

В столичном клубе форвард станет пятым российским хоккеистом
Илья Ковальчук AP Photo/Jeffrey T. Barnes
Описание
Илья Ковальчук
© AP Photo/Jeffrey T. Barnes

ТАСС, 24 февраля. Российский нападающий Илья Ковальчук перед дедлайном на обмены в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) перешел из "Монреаля" в "Вашингтон". Для 36-летнего игрока это один из последних шансов выиграть Кубок Стэнли.

О переходе Ковальчука в столичный клуб было объявлено в ночь на понедельник, в тот же день трансферное окно в НХЛ закроется в 23:00 мск. Россиянин перешел в "Вашингтон" взамен выбора в третьем раунде драфта НХЛ нынешнего года. При этом канадский клуб сохранит у себя половину зарплаты игрока, с которым им был заключен контракт в начале января до конца сезона на $700 тыс.

"Илья - талантливый нападающий, который, по нашему мнению, придаст нам дополнительную глубину и гибкость, - сказал генменеджер "Вашингтона" Брайан Маклеллан. - Он опытный форвард, который внесет свой вклад в наш атакующий стиль игры".

На эту тему
Клуб НХЛ "Монреаль" обменял Ковальчука в "Вашингтон"

Нынешний сезон Ковальчук начал в "Лос-Анджелесе", с которым в середине июня 2018 года подписал трехлетний контракт на общую сумму $18,75 млн. В предыдущем сезоне у россиянина разладились отношения с главным тренером команды Уилли Дежарденом, который летом прошлого года был уволен, вместо него пришел Тодд Маклеллан. Новый сезон форвард начал с того, что в первых четырех играх набрал шесть (две шайбы + четыре передачи) очков, однако затем его результативность стала падать. В матчах за "Лос-Анджелес" Ковальчук не набирал больше очка за игру, безрезультативные серии у него шли одна за другой.

Из-за ошибок в матчах Ковальчук в дальнейшем стал худшим в команде по показателю полезности, с 9 ноября он перестал выходить на лед. В середине декабря стало известно, что россиянин после выплаты "Лос-Анджелесом" заключительного бонуса по контракту отказался от оставшихся по соглашению $4,25 млн, которые должны быть выплачены в следующем сезоне. Ковальчук был выставлен на драфт отказов, прошел его и покинул расположение калифорнийцев, чтобы клуб имел возможность расторгнуть контракт.

Из снайпера в распасовщики

Шанс перезагрузить карьеру в НХЛ Ковальчук получил в "Монреале", с которым он заключил двусторонний контракт. Это означало, что россиянин мог играть и в фарм-клубе канадской команды в Американской хоккейной лиге. На тот момент у "Монреаля" было травмировано пять нападающих основы: Джонатан Друэн, Брендан Галлахер, Йоэль Армиа, Пол Байрон и Мэттью Пека. Таким образом, шансы Ковальчука на попадание в основной состав команды были высоки.

Ковальчук начал бодро в "Монреале": за первые 10 игр он набрал девять очков, при этом он больше раздавал голевые передачи, чем забивал. После относительно удачного января последовал блеклый февраль, в котором он набрал четыре очка в 12 матчах. Всего Ковальчук в 22 играх набрал 13 очков (6+7). "Монреаль" в момент перехода Ковальчука занимал 13-е место в Восточной конференции, набрав в 41 матче 42 очка, отставая от зоны плей-офф на шесть очков. На момент ухода россиянина канадский клуб остается на том же месте, отставание от кубковой восьмерки - восемь баллов.

На эту тему
Агент Ковальчука: переход в "Вашингтон" - хороший шанс для Ильи выиграть Кубок Стэнли

Практика перехода именитых игроков из клубов-аутсайдеров перед закрытием трансферного окна в команды, которые являются фаворитами сезона, существует в НХЛ уже много лет, и переход Ковальчука не является исключением. Вполне возможно, что на россиянина в "Вашингтоне" будут рассчитывать в основном как на распасовщика, роль которого он играл до этого в "Монреале".

Ковальчук и его партнер по новой команде, капитан "Вашингтона" Александр Овечкин обладают примерно схожими игровыми качествами, поэтому рассчитывать на место в первом звене, как это было после его перехода в "Монреаль", новобранцу столичной команды будет очень сложно. Второе звено с Никласом Бэкстрёмом, Ти Джеем Оши и Якубом Враной также стабильно набирает очки, Врана, играющий на позиции Ковальчука, демонстрирует серьезный прогресс. Ковальчук, скорее всего, будет выступать в третьей тройке с Ларсом Эллером и Карлом Хагелином, а также займет место защитника во второй бригаде большинства, где играют Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Ковальчук в сборной России уже не раз доказывал, что способен приносить пользу команде, не играя в первых двух звеньях.

По словам бывшего главного тренера сборной России Владимира Плющева, "Монреаль" пошел навстречу Ковальчуку, который мечтает выиграть Кубок Стэнли. "Его пригласили, чтобы усилить командную игру перед плей-офф. Илья давно не только голеадор, а человек, который может создавать моменты и отдавать, работать на партнеров, и это все будет направлено на результат команды", - сказал Плющев ТАСС.

Ковальчук был выбран на драфте НХЛ под первым номером "Атлантой" (сейчас клуб называется "Виннипег") в 2001 году, в том же году хоккеист дебютировал в лиге, он выступал за клуб с 2001-го по 2004 год и с 2005-го по 2010 год, затем россиянин был обменян в "Нью-Джерси", за который выступал до 2013 года, во время локаута в НХЛ перед сезоном-2004/05 Ковальчук вернулся в России и играл за казанский "Ак Барс" и воскресенский "Нефтехимик", с 2013-го по 2018 год хоккеист защищал цвета петербургского СКА. Наличие в "Вашингтоне" четверых россиян: Овечкина, Кузнецова, Орлова и вратаря Ильи Самсонова - должно дополнительно помочь Ковальчуку в адаптации, Ковальчука при этом сложно назвать кубковым бойцом в НХЛ, за свою карьеру он всего три раза играл в плей-офф, однако на его счету выступление в финале Кубка Стэнли с "Нью-Джерси" восемь лет назад, в том плей-офф он в 23 матчах набрал 19 (8+11) очков, став лучшим снайпером. "Ковальчук - возрастной хоккеист, поиграл и в НХЛ, и в Континентальной хоккейной лиге. Этот опыт и его мастерство помогут ему быстро адаптироваться в команде, наши ребята ему помогут", - сказал ТАСС олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

Тройной золотой клуб

"Вашингтон" является одной из топ-команд лиги и имеет серьезные шансы выиграть еще один Кубок Стэнли, - сказал ТАСС агент игрока Джей Пи Бэрри. - Ковальчуку действительно понравилось в "Монреале", но его обмен - это хорошая возможность сыграть еще раз в плей-офф и попытаться выиграть Кубок Стэнли".

На эту тему
Каменский: Ковальчук в составе "Вашингтона" вполне может выиграть Кубок Стэнли

Ковальчук является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА (2015, 2017). В составе сборной России он выигрывал чемпионат мира в 2008 и 2009 годах, в Квебеке в 2008 году он стал автором золотого гола россиян в финале с канадцами, а через год был признан самым ценным игроком и лучшим форвардом турнира. В составе команды олимпийских атлетов из России форвард выиграл Олимпиаду 2018 года в Пхёнчхане, став самым ценным игроком олимпийского турнира и одним из его лучших снайперов, забросив пять шайб.

В НХЛ Ковальчук выиграл в лиге пока единственный трофей - приз Мориса Ришара, вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата, в сезоне-2003/04 он забросил 41 шайбу.

Если Ковальчук сумеет выиграть Кубок Стэнли, он станет восьмым россиянином, вошедшим в Тройной золотой клуб, куда входят олимпийские чемпионы, чемпионы мира и обладатели Кубка Стэнли. Ранее это удалось сделать Валерию Каменскому, Алексею Гусарову, Вячеславу Фетисову, Игорю Ларионову, Александру Могильному, Владимиру Малахову и Павлу Дацюку.

Теги
РоссияОвечкин, Александр Михайлович
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Стали известны четвертьфинальные пары женского чемпионата России по волейболу
Плей-офф стартует 28 февраля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС