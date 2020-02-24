Поход за Кубком Стэнли. Ковальчук перешел из "Монреаля" в "Вашингтон" к Овечкину

ТАСС, 24 февраля. Российский нападающий Илья Ковальчук перед дедлайном на обмены в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) перешел из "Монреаля" в "Вашингтон". Для 36-летнего игрока это один из последних шансов выиграть Кубок Стэнли. О переходе Ковальчука в столичный клуб было объявлено в ночь на понедельник, в тот же день трансферное окно в НХЛ закроется в 23:00 мск. Россиянин перешел в "Вашингтон" взамен выбора в третьем раунде драфта НХЛ нынешнего года. При этом канадский клуб сохранит у себя половину зарплаты игрока, с которым им был заключен контракт в начале января до конца сезона на $700 тыс. "Илья - талантливый нападающий, который, по нашему мнению, придаст нам дополнительную глубину и гибкость, - сказал генменеджер "Вашингтона" Брайан Маклеллан. - Он опытный форвард, который внесет свой вклад в наш атакующий стиль игры".

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Нынешний сезон Ковальчук начал в "Лос-Анджелесе", с которым в середине июня 2018 года подписал трехлетний контракт на общую сумму $18,75 млн. В предыдущем сезоне у россиянина разладились отношения с главным тренером команды Уилли Дежарденом, который летом прошлого года был уволен, вместо него пришел Тодд Маклеллан. Новый сезон форвард начал с того, что в первых четырех играх набрал шесть (две шайбы + четыре передачи) очков, однако затем его результативность стала падать. В матчах за "Лос-Анджелес" Ковальчук не набирал больше очка за игру, безрезультативные серии у него шли одна за другой. Из-за ошибок в матчах Ковальчук в дальнейшем стал худшим в команде по показателю полезности, с 9 ноября он перестал выходить на лед. В середине декабря стало известно, что россиянин после выплаты "Лос-Анджелесом" заключительного бонуса по контракту отказался от оставшихся по соглашению $4,25 млн, которые должны быть выплачены в следующем сезоне. Ковальчук был выставлен на драфт отказов, прошел его и покинул расположение калифорнийцев, чтобы клуб имел возможность расторгнуть контракт. Из снайпера в распасовщики Шанс перезагрузить карьеру в НХЛ Ковальчук получил в "Монреале", с которым он заключил двусторонний контракт. Это означало, что россиянин мог играть и в фарм-клубе канадской команды в Американской хоккейной лиге. На тот момент у "Монреаля" было травмировано пять нападающих основы: Джонатан Друэн, Брендан Галлахер, Йоэль Армиа, Пол Байрон и Мэттью Пека. Таким образом, шансы Ковальчука на попадание в основной состав команды были высоки. Ковальчук начал бодро в "Монреале": за первые 10 игр он набрал девять очков, при этом он больше раздавал голевые передачи, чем забивал. После относительно удачного января последовал блеклый февраль, в котором он набрал четыре очка в 12 матчах. Всего Ковальчук в 22 играх набрал 13 очков (6+7). "Монреаль" в момент перехода Ковальчука занимал 13-е место в Восточной конференции, набрав в 41 матче 42 очка, отставая от зоны плей-офф на шесть очков. На момент ухода россиянина канадский клуб остается на том же месте, отставание от кубковой восьмерки - восемь баллов.

Практика перехода именитых игроков из клубов-аутсайдеров перед закрытием трансферного окна в команды, которые являются фаворитами сезона, существует в НХЛ уже много лет, и переход Ковальчука не является исключением. Вполне возможно, что на россиянина в "Вашингтоне" будут рассчитывать в основном как на распасовщика, роль которого он играл до этого в "Монреале". Ковальчук и его партнер по новой команде, капитан "Вашингтона" Александр Овечкин обладают примерно схожими игровыми качествами, поэтому рассчитывать на место в первом звене, как это было после его перехода в "Монреаль", новобранцу столичной команды будет очень сложно. Второе звено с Никласом Бэкстрёмом, Ти Джеем Оши и Якубом Враной также стабильно набирает очки, Врана, играющий на позиции Ковальчука, демонстрирует серьезный прогресс. Ковальчук, скорее всего, будет выступать в третьей тройке с Ларсом Эллером и Карлом Хагелином, а также займет место защитника во второй бригаде большинства, где играют Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Ковальчук в сборной России уже не раз доказывал, что способен приносить пользу команде, не играя в первых двух звеньях. По словам бывшего главного тренера сборной России Владимира Плющева, "Монреаль" пошел навстречу Ковальчуку, который мечтает выиграть Кубок Стэнли. "Его пригласили, чтобы усилить командную игру перед плей-офф. Илья давно не только голеадор, а человек, который может создавать моменты и отдавать, работать на партнеров, и это все будет направлено на результат команды", - сказал Плющев ТАСС. Ковальчук был выбран на драфте НХЛ под первым номером "Атлантой" (сейчас клуб называется "Виннипег") в 2001 году, в том же году хоккеист дебютировал в лиге, он выступал за клуб с 2001-го по 2004 год и с 2005-го по 2010 год, затем россиянин был обменян в "Нью-Джерси", за который выступал до 2013 года, во время локаута в НХЛ перед сезоном-2004/05 Ковальчук вернулся в России и играл за казанский "Ак Барс" и воскресенский "Нефтехимик", с 2013-го по 2018 год хоккеист защищал цвета петербургского СКА. Наличие в "Вашингтоне" четверых россиян: Овечкина, Кузнецова, Орлова и вратаря Ильи Самсонова - должно дополнительно помочь Ковальчуку в адаптации, Ковальчука при этом сложно назвать кубковым бойцом в НХЛ, за свою карьеру он всего три раза играл в плей-офф, однако на его счету выступление в финале Кубка Стэнли с "Нью-Джерси" восемь лет назад, в том плей-офф он в 23 матчах набрал 19 (8+11) очков, став лучшим снайпером. "Ковальчук - возрастной хоккеист, поиграл и в НХЛ, и в Континентальной хоккейной лиге. Этот опыт и его мастерство помогут ему быстро адаптироваться в команде, наши ребята ему помогут", - сказал ТАСС олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский. Тройной золотой клуб "Вашингтон" является одной из топ-команд лиги и имеет серьезные шансы выиграть еще один Кубок Стэнли, - сказал ТАСС агент игрока Джей Пи Бэрри. - Ковальчуку действительно понравилось в "Монреале", но его обмен - это хорошая возможность сыграть еще раз в плей-офф и попытаться выиграть Кубок Стэнли".

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