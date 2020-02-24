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Сборные по футболу

Иностранные судьи будут работать на матчах Кубка легенд по футболу в 2021 году

В этом году сборная России впервые за 12 лет не смогла выиграть турнир, но главной темой обсуждений стала работа женщины-арбитра в решающем матче соревнований
Хамит Алтынтоп, Александра Пономарева и Гаиска Мендьета Пресс-служба Кубка легенд по футболу имени Константина Еременко
Описание
Хамит Алтынтоп, Александра Пономарева и Гаиска Мендьета
© Пресс-служба Кубка легенд по футболу имени Константина Еременко

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Матчи Кубка легенд имени Константина Еременко по футболу в 2021 году будут обслуживать иностранные арбитры. Об этом сообщили в пресс-службе Кубка легенд, комментарий которой предоставлен ТАСС.

Сборная России в воскресенье в финале Кубка легенд потерпела поражение от команды звезд со счетом 5:6, впервые в истории не сумев выиграть турнир. По ходу финала команда звезд покинула поле в знак протеста против действий арбитра Международной федерации футбола (ФИФА) Александры Пономаревой. Красные карточки за оскорбительные высказывания в адрес судьи были показаны Йосси Бенаюну и Йону Арне Риисе. Через некоторое время игроки команды вернулись на поле, красная карточка Риисе была заменена на желтую.

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"В 2019 году оргкомитет принял решение, что финальный матч судят арбитры-женщины, - говорится в сообщении пресс-службы. - Финал 11-го розыгрыша Кубка легенд прошел блестяще, и руководством было принято решение продолжить эту практику и в этом розыгрыше. На финальный матч 2020 года между сборными России и звезд главный судья турнира Валерий Шавейко назначил арбитра Александру Пономареву. Ряд ошибочных решений рефери, оказавшейся под давлением трибун и эмоций футболистов, привел к конфликтной ситуации, и сборная звезд покинула поле".

"Зрители остались без праздника футбола, - отметили в пресс-службе. - Организаторами совместно с капитанами команд и арбитром встречи было найдено компромиссное решение с согласия всех участников матча. В уже вынесенные дисциплинарные санкции были внесены корректировки, чтобы болельщики на трибунах и у экранов телевизоров получили удовольствие от игры легендарных футболистов - сборная звезд вернулась в игру и матч продолжился. Ввиду того, что время матча не было своевременно остановлено при возникновении конфликтной ситуации, к игре было добавлено три минуты, на табло МСА "Лужники" скорректирован секундомер, по которому и ведется отсчет игрового времени".

О конфликтной ситуации в концовке матча

Время на табло в игре закончилось вместе с выбиванием мяча в аут при счете 6:5 в пользу команды звезд, игроки начали праздновать победу, но сирены не прозвучало. В это же время Денис Колодин разыграл аут с Егором Титовым и забил гол, который был засчитан. Во всех предыдущих матчах вместе с завершением времени звучала сирена. После долгих обсуждений было принято решение о том, что победу нужно присвоить сборной звезд.

"Когда время матча на табло закончилось, прозвучала финальная сирена, которую сложно было услышать в общем шуме трибун, - добавили в пресс-службе Кубка легенд. - В этот момент сборная России забила шестой гол и сравняла счет. Арбитр матча Александра Пономарева приняла ошибочное решение и засчитала гол, несмотря на то что на табло время истекло. Для урегулирования спорной ситуации организаторы турнира довели до футболистов команд и арбитра матча, что победила сборная звезд, поскольку гол, забитый по окончании игрового времени на табло, не может быть засчитан в соответствии с регламентом турнира".

"На уточнение всех обстоятельств и деталей ситуации ушло некоторое время, после того, как все участники матча были проинформированы о том, что гол российской команды не может быть засчитан, сборная России поздравила сборную звезд с исторической и заслуженной победой на турнире. "Кубок легенд" - это праздник футбола, призванный подчеркнуть важность игры, объединяющей людей по всему миру, наши ключевые ценности: уважение к футболу, зрителям, участникам матча, доброжелательное отношение и нулевая терпимость к оскорбительному поведению. В соответствии с ними, мы считаем судей объективными, независимыми и действующими в интересах футбола. Также сообщаем, что формированием судейской бригады занимались непосредственно организаторы, а не Российский футбольный союз", - добавили представители организаторов турнира.

В пресс-службе Кубка легенд отметили, что в следующем году матчи турнира будут обслуживать иностранные судьи. "Ввиду того, что ряд ошибочных решений привел к конфликту между участниками матча и вызвал широкий общественный резонанс, мы приняли решение в следующем розыгрыше Кубка легенд привлекать к работе на матчах бригады иностранных арбитров", - отметили в пресс-службе.

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