Главный тренер сборной Бельгии по футболу Мартинес заявил, что Азар выбыл на три месяца

ТАСС, 24 февраля. Капитан сборной Бельгии по футболу Эден Азар выбыл на три месяца. Об этом заявил главный тренер бельгийской национальной команды Роберто Мартинес, комментарий которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на испанский портал Sport.

Азар, выступающий за мадридский "Реал", получил повреждение в субботней встрече 25-го тура чемпионата Испании против "Леванте" (0:1) и был заменен на 67-й минуте игры. Этот матч был вторым матч для бельгийского полузащитника после прошлой травмы. Первую встречу он провел 16 февраля против "Сельты" (2:2), до этого Азар не выходил на поле с конца ноября 2019 года.

"У нас налажен отличный контакт с медицинским отделом мадридского "Реала", - сказал Мартинес. - Мы беспокоимся за Эдена, жаль, что это произошло накануне важной игры против "Манчестер Сити". Мы расстроены тем, что из-за этой травмы он не будет играть как минимум три месяца, а такой игрок, как Азар, всегда должен быть на поле".

В нынешнем сезоне Азар провел 15 матчей за "Реал" в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, в которых забил один мяч и отдал пять голевых передач. Бельгиец перешел в испанский клуб из английского "Челси" в июле 2019 года за €100 млн. В составе лондонской команды он дважды выиграл чемпионат Англии (2014/2015, 2016/17), Кубок Англии (2017/18), Лигу Европы (2012/13, 2018/19). Выступая за французский "Лилль", Азар стал чемпионом страны и обладателем национального кубка по итогам сезона-2010/11.

В составе сборной Бельгии Азар провел 106 матчей, в которых забил 32 гола и отдал 33 результативные передачи. Сборная России предстоит сыграть с бельгийской командой в рамках группового этапа чемпионата Европы 2020 года. Матч пройдет 13 июня в Санкт-Петербурге.