Российский боец Тухугов планирует присоединиться к лагерю Нурмагомедова

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российский боец Зубайра Тухугов планирует присоединиться к чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову во время подготовки в США. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

В ночь на воскресенье Тухугов нокаутировал американца Кевина Агилара в первом раунде поединка на турнире UFC в Новой Зеландии.

"Зубайра планирует присоединиться к лагерю Хабиба. В ближайшее время он будет решать вопрос с получением визы", - сказал собеседник агентства.

Нурмагомедов 18 апреля проведет бой против американца Тони Фергюсона. В настоящий момент спортсмен проходит подготовку в зале AKA в Сан-Хосе.