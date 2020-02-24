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WTA

Российская теннисистка Павлюченкова снялась с турнира WTA в Дохе из-за травмы

Спортсменка получила травму в последнем матче на турнире в Дубае 19 февраля
Анастасия Павлюченкова EPA-EFE/LUKAS COCH
Описание
Анастасия Павлюченкова
© EPA-EFE/LUKAS COCH

ТАСС, 24 февраля. Россиянка Анастасия Павлюченкова из-за травмы снялась с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящего в Дохе (Катар). Об этом теннисистка сообщила в Twitter.

"К сожалению, из-за травмы правой ноги, которую я получила в моем последнем матче в Дубае, я вынуждена покинуть Доху, - написала Павлюченкова. - Я сделала все возможное, чтобы играть здесь, но мне нужно больше времени на лечение. Грустно пропускать этот восхитительный турнир".

19 февраля Павлюченкова проиграла в 1/8 финала турнира в Дубае (ОАЭ) эстонке Анетт Контавейт 6:7 (5:7), 5:7. В первом круге турнира в Дохе россиянка должна была сыграть с Юлией Путинцевой из Казахстана.

28-летняя Павлюченкова занимает 30-е место в рейтинге WTA. В ее активе 12 титулов на турнирах под эгидой WTA. Лучшим результатом россиянки на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал: трижды она доходила до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии (2017, 2019, 2020), а также по одному разу на Открытом чемпионате Франции (2011), Уимблдоне (2016) и Открытом чемпионате США (2011).

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