{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Винер-Усманова: гимнастка Дина Аверина прошла медобследование, со спиной все в порядке

Спортсменка получила травму во время чемпионата России по художественной гимнастике

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Дина Аверина прошла медицинское обследование после травмы, полученной на чемпионате России в Москве, магнитно-резонансная томография не показала наличия повреждения. Об этом ТАСС рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной страны Ирина Винер-Усманова.

Дина Аверина стала третьей в индивидуальном многоборье на чемпионате России. Позже стало известно, что во время соревнований 21-летняя спортсменка почувствовала боль в спине.

"Все в порядке - после соревнований ее повезли в клинику, сделали МРТ, оно ничего не показало. Такое случается. Так бывает во время соревнований - что-то "вступило" в спине. В любом случае лучшие врачи мобилизованы, а уже если понадобится - соберем лучших специалистов со всего мира", - сообщила Винер-Усманова.

Теги
Винер-Усманова, Ирина АлександровнаЛетние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
НХЛ
Хоккеисты "Рейнджерс" Бучневич и Шестеркин попали в аварию
Инцидент произошел накануне вечером в Бруклине
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС