Винер-Усманова: гимнастка Дина Аверина прошла медобследование, со спиной все в порядке

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Дина Аверина прошла медицинское обследование после травмы, полученной на чемпионате России в Москве, магнитно-резонансная томография не показала наличия повреждения. Об этом ТАСС рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной страны Ирина Винер-Усманова.

Дина Аверина стала третьей в индивидуальном многоборье на чемпионате России. Позже стало известно, что во время соревнований 21-летняя спортсменка почувствовала боль в спине.

"Все в порядке - после соревнований ее повезли в клинику, сделали МРТ, оно ничего не показало. Такое случается. Так бывает во время соревнований - что-то "вступило" в спине. В любом случае лучшие врачи мобилизованы, а уже если понадобится - соберем лучших специалистов со всего мира", - сообщила Винер-Усманова.