Эстафета олимпийского огня Игр-2020 пройдет 3200 км по территории Греции

АФИНЫ, 24 февраля. /ТАСС/. Эстафета олимпийского огня Игр-2020 в Токио после старта 12 марта в греческой Олимпии пройдет 3200 км по территории Греции и завершится 19 марта на афинском стадионе "Панатинаикос". Об этом заявил президент комитета эстафеты олимпийского огня Танасис Василиадис на пресс-конференции, состоявшейся в понедельник в Национальном олимпийском комитете (НОК) Греции. Василиадис сообщил, что "эстафета продлится 8 дней в Греции, охватит 3200 километров и пройдет через 31 город и 15 археологических площадок". Эстафета стартует 12 марта с античного стадиона Древней Олимпии, пройдет по полуострову Пелопоннес, прибудет в порт Пирей, оттуда факелоносцы на пароме переплывут на остров Крит. После посещения различных мест на острове эстафета вернется в Пирей, затем побывает на острове Саламин и в местечке Фермопилы, где 2500 лет тому назад проходили легендарные битвы древних греков с персами.

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Затем факелоносцы возьмут курс на север Греции и побывают в Салониках, Амфиполисе, Кавале, Комотини, Александруполисе, Ксанти, Верии, Вергине и остановятся в Каламбаке у подножия скал, на вершинах которых расположены знаменитые православные монастыри Метеоры. Оттуда участники эстафеты пронесут огонь в город Марафон, откуда ежегодно проходит Афинский марафонский забег, побывают в ставшем печально известным на всю Грецию поселке Мати на востоке столичной области Аттика, где во время пожара летом 2018 года погибли более 100 человек. Затем факелоносцы пробегут по городкам Лаврио, Сунио, Вульягмени до афинского Акрополя. 19 марта эстафета пройдет от Акрополя по центральным улицам Афин к стадиону "Панатинаикос", где и состоится передача огня организатором Игр в Токио. "Всего в ходе эстафеты олимпийского огня пройдет 28 церемоний в различных греческих населенных пунктах, в которые прибудут ее участники. В общей сложности из 2500 подавших заявку на участие в эстафете отобраны 600 факелоносцев", - сказал Василиадис, добавив, что эстафета "не будет стоить ни одного евро греческому народу", так как все расходы понесут исключительно спонсоры, и добровольно будут работать 1500 волонтеров. По словам Василиадиса, на стадионе "Панатинаикос" на церемонии передачи олимпийского огня запланированы два представления - "одно с участием 180 детей из Японии, а второе - с участием 360 греческих детей, которые представят картины из истории Греции". Открытый конкурс на роль факелоносца Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Греции Спирос Капралос отметил, что огонь для Олимпийских игр в Токио пронесут в ходе факельной эстафеты по всей Греции. "Программа была очень сжата, чтобы за неделю пройти как можно больше населенных пунктов. Мы хотим, чтобы этот символ олимпийского движения совершил путешествие во все уголки Греции и отправил всем вечные послания мира, дружбы и честной игры. Это отличная возможность, особенно для молодого поколения, узнать об олимпизме и огромном наследии, которое в качестве подарка наши предки оставили всему человечеству", - сказал Капралос.

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Президент НОК отметил, что в Греции проводился открытый конкурс на участие в эстафете олимпийского огня по территории страны. "Мы открыли процедуру участия в эстафете для всех. Таким образом, мы дали обычному гражданину возможность подать заявку на участие в качестве факелоносца, чтобы и он имел возможность испытать эту великую честь. Были тысячи заявок, и, как вы понимаете, мы не могли удовлетворить их все. Поэтому мы провели открытую для общественности жеребьевку. Тем не менее это - второй раз в истории, когда все граждане имели право участвовать в данном процессе, без каких-либо исключений". Капралос сообщил, что на церемонии зажжения олимпийского огня Игр в Токио 12 марта в Древней Олимпии будут присутствовать президент Греческой Республики Прокопис Павлопулос, премьер-министр Кириакос Мицотакис и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Избранная президентом Греции Екатерина Сакелларопулу, которая вступит в должность 13 марта, будет присутствовать 19 марта на церемонии передачи огня организаторам Олимпийских игр - 2020 в Токио на историческом беломраморном стадионе "Панатинаикос" в Афинах, где в 1896 году прошла первая современная Олимпиада. Хореография, вдохновленная античными изображениями и фресками Хореограф Артемис Игнатиу, которая являлась художественным руководителем всех церемоний зажжения олимпийского огня в Олимпии с 2008 года, сообщила, что команда жриц и молодых атлетов, которые будут участвовать в ритуальной церемонии 12 марта в Олимпии, состоит из 55 человек. "Жрицы и молодые атлеты - актеры и танцоры, и все мы добровольцы, - сказала хореограф. - Мы полностью готовы, мы завершили все репетиции в Афинах и готовимся отправиться в Древнюю Олимпию для финальных репетиций на археологической площадке". По словам Игнатиу, в этом году хореография представления вдохновлена изображениями на древних вазах, сосудах, фресках, а также античными статуями. "Мы будем воплощать образы в жизнь под музыкальную композицию композитора Янниса Псидамаса", - сказала она. По окончании церемонии передачи олимпийского огня на афинском стадионе "Панатинаикос" состоится концерт, в котором, в частности, примут участие бывший член греческой национальной сборной по прыжкам с шестом, знаменитый поп-певец Сакис Рувас, являющийся послом программы "Греция, ты можешь", и популярная греческая певица Елена Папаризу, которая выиграла европейский песенный конкурс "Евровидение" в 2005 году. Концерт с участием звезд эстрады Рувас, одетый в символическую футболку факелоносца Игр-2020 в Токио, заявил на пресс-конференции, что с предыдущих Олимпийских игр у него была возможность познакомиться с работой НОК Греции и "принять участие в великом путешествии олимпийского огня". "Ценности, которое воплощает олимпийский огонь, вдохновляют людей во всем мире, будь то спортсмены или обычные граждане. Мир, благородство и честная игра - вот те ценности, в которых как никогда нуждается человечество, чтобы продвигаться вперед. Вот почему я с нетерпением жду Олимпийских игр в Токио, чтобы мое сердце снова забилось в том же темпе. Чтобы почувствовать тот же трепет и гордость, как грек, который хочет передать эти ценности всему миру", - подчеркнул Рувас, пригласив афинян прийти на церемонию передачи огня 19 марта.

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