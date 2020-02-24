Хоккеисты "Рейнджерс" Бучневич и Шестеркин попали в аварию

ТАСС, 24 февраля. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Павел Бучневич и его одноклубник вратарь Игорь Шестеркин попали в автомобильную аварию. Об этом сообщил президент "Рейнджерс" Джон Дэвидсон, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Инцидент произошел накануне вечером в Бруклине. Отмечается, что Бучневич не получил серьезных повреждений, а Шестеркин получил перелом ребра, на восстановление у него уйдет около двух недель.

Дэвидсон рассказал, что Шестеркин был за рулем в момент аварии. Автомобиль, ехавший перед ними, совершил резкий маневр, который привел к столкновению. Оба игрока были доставлены в больницу, где их осмотрели клубные врачи.

Бучневич выступает за "Рейнджерс" с 2016 года, Шестеркин - с 2019-го. В текущем сезоне на счету российского форварда 61 матч, в которых он набрал 37 (14 голов + 23 результативные передачи) очков. Голкипер провел 10 матчей в нынешнем сезоне, в которых одержал девять побед, отразив 94% процента бросков.