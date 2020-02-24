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Зимние олимпийские виды спорта

Фигурист Дмитрий Алиев будет готовиться к чемпионату мира в США

Турнир пройдет с 16 по 22 марта в канадском Монреале

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев будет готовиться к чемпионату мира, который пройдет в канадском Монреале, в Ньюбурге (США, штат Нью-Йорк). Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Евгений Рукавицын.

Чемпионат мира пройдет с 16 по 22 марта, Алиев вылетит в США 10 марта.

"На подготовку к чемпионату мира мы улетим в США, в Ньюбург к нашим друзьям Олегу Макарову и Ларисе Селезневой (бронзовые призеры Игр в Сараево - прим. ТАСС). Они не понаслышке знают, что такое спорт высших достижений, хорошо влияют на спортсмена, дают ценные советы, создают прекрасные условия для работы. А самое главное - это прекрасные люди, которым мы доверяем и которым мы благодарны", - рассказал Рукавицын.

"Мы приняли это решение, чтобы адаптироваться к разнице в часовых поясах - такой вариант подготовки уже был опробован нами перед этапом Гран-при в Лас-Вегасе, и ребятам тогда были созданы все условия. Время на этот раз рассчитали так, что выступление в короткой программе придется на девятый день пребывания на континенте", - сообщил тренер.

На этапе Гран-при в США Дмитрий Алиев завоевал первую медаль на взрослом Гран-при, став обладателем бронзовой награды, затем был вторым на московском этапе серии. Побороться за место в тройке сильнейших в финале спортсмену помешала неудача в произвольной программе. После финала Гран-при Алиев стал лучшим на чемпионате России в Красноярске, а затем выиграл первое для российского мужского одиночного катания золото чемпионата Европы с 2012 года, когда победителем турнира становился Евгений Плющенко.

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Зимние олимпийские виды спорта
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