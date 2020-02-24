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Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии

IBU заявил, что не требовал от итальянской полиции обысков номеров Логинова и Касперовича

Действия в их отношении были санкционированы итальянским прокурором в Больцано на основе информации, имеющейся в распоряжении итальянских правоохранительных органов
Александр Логинов AP Photo/Matthias Schrader
Описание
Александр Логинов
© AP Photo/Matthias Schrader

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) не требовал от итальянской полиции никаких действий в отношении российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича. Об этом говорится в заявлении IBU, предоставленном ТАСС.

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В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России во время чемпионата мира в Антхольце после запроса IBU. Обращение в правоохранительные органы было связано с тем, что Касперович находился на чемпионате мира не по своей аккредитации. Спортсмен и его тренер ранее были причастны к допинговым нарушениям, по этой причине использование чужой аккредитации, по мнению международной федерации, могло быть связано с попыткой вновь нарушить антидопинговые правила.

"В соответствии со стандартной процедурой представители Независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом Biathlon Integrity Unit (BIU) установили контакт с местными правоохранительными органами во время чемпионата мира по биатлону в Антхольце и поделились с ними соответствующими данными, - говорится в заявлении. - Тем не менее BIU не подавал жалоб и не требовал никаких действий правоохранительных органов в отношении Александра Логинова, Александра Касперовича или кого-либо еще. BIU не было сообщено о действиях, предпринятых итальянской полицией 22 февраля 2020 года, было сообщено, что эти действия были санкционированы итальянским прокурором в Больцано на основе информации, имеющейся в распоряжении итальянских правоохранительных органов. BIU будет готов предоставить любую помощь итальянским властям".

По причине обысков Логинов отказался от выступления в последней гонке на чемпионате мира - масс-старте. На турнире, который завершился в воскресенье, 28-летний спортсмен завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

Теги
Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии
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