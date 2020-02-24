Промоутер боксера Ковалева сообщила, что не слышала о его аресте в США

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Промоутер боксера Сергея Ковалева Кэти Дува не знает об аресте спортсмена за вождение в нетрезвом виде. Об этом она сообщила ТАСС.

Ранее портал TMZ сообщил об аресте боксера в Лос-Анджелесе. Сообщается, что машину спортсмена остановил дорожный патруль около двух часов ночи. Сотрудник полиции счел, что Ковалев был в нетрезвом состоянии, и арестовал его. Россиянин был отпущен под подписку о невыезде в восьмом часу утра.

"Ковалев был арестован? У меня нет такой информации", - сказала Дува.

Известно, что Ковалеву предстоит досудебное заседание 8 апреля в связи с его арестом в июне 2018 года в Калифорнии по обвинению в нападении на женщину на вечеринке. Тогда боксер был выпущен под залог.

В последнем бою Ковалев в ноябре 2019 года был нокаутирован мексиканцем Саулем Альваресом и потерял титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации в полутяжелом весе. Тренер россиянина Бади Макгирт сообщил, что спортсмен перейдет в первый тяжелый вес в следующем поединке.