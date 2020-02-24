Церемония прощания с Коби Брайантом прошла в Лос-Анджелесе

26 января частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

Во время церемонии, на которой присутствовало около 30 тыс. человек, с речью, в частности, выступила вдова Коби Брайанта Ванесса. Также несколько слов в память о Брайанте сказали шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан и Шакил О'Нил, четыре раза становившийся победителем НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" вместе с Брайантом.