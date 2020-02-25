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Мировой футбол

Матчи чемпионата Японии по футболу отменены из-за коронавируса

Руководство лиги решило не проводить встречи, намеченные на 26 февраля

ТОКИО, 25 февраля. /ТАСС/. Руководство высшего дивизиона чемпионата Японии по футболу (J1 League) приняло решение отменить семь матчей, которые были запланированы на 26 февраля, из-за угрозы распространения коронавируса в стране. Об этом во вторник сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что в настоящее время руководство J1 League рассматривает возможность отмены всех футбольных матчей до середины марта.

Число заразившихся новым коронавирусом на территории Японии превысило 850 человек. Большинство из них (691) это пассажиры и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, который уже более двух недель находится на карантине в порту города Иокогама. Четверо зараженных в Японии скончались.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 32 странах, включая Россию. К настоящему моменту число летальных исходов в Китае составило почти 2,6 тыс., выздоровели около 25 тыс. человек, общее число инфицированных превысило 77 тыс.

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