СМИ: "Реал" хочет купить одного из лучших бомбардиров ЛЧ текущего сезона Холанда

ТАСС, 25 февраля. Испанский футбольный клуб "Реал" (Мадрид) намерен приобрести норвежского нападающего германской "Боруссии" (Дортмунд) Эрлинга Холанда. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Sun.

По информации издания, мадридский клуб может воспользоваться пунктом в соглашении "Боруссии" с 19-летним футболистом, согласно которому его контракт может быть выкуплен за €65 млн.

Холанд перешел в "Боруссию" из австрийского "Зальцбурга" в минувшее зимнее трансферное окно, подписав контракт до лета 2024 года. По данным портала Transfermarkt, немецкий клуб заплатил за норвежского нападающего €20 млн. За восемь матчей, проведенных в составе "Боруссии" во всех турнирах, Холанд забил 12 мячей.

Норвежец делит первое место с нападающим мюнхенской "Баварии" Робертом Левандовским в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов текущего сезона, на счету обоих футболистов по 10 голов. При этом Холанд стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который играл и забивал за две разные команды в одном розыгрыше турнира (за "Зальцбург" он отличился восемь раз, за "Боруссию" - два раза).

Мадридский "Реал" занимает второе место в чемпионате Испании после 25 туров, набрав 53 очка. Дортмундская "Боруссия" находится на третьей позиции в чемпионате Германии, в активе клуба 45 очков после 23 матчей.