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Летние олимпийские виды спорта

Командный ЧМ по настольному теннису в Южной Корее отложен на три месяца из-за коронавируса

Соревнования были перенесены с марта на июнь

ТАСС, 25 февраля. Организаторы командного чемпионата мира по настольному теннису решили отложить проведение мероприятия на три месяца из-за распространения коронавируса в Республике Корея. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации настольного тенниса (ITTF).

Проведение чемпионата мира было запланировано на 22-29 марта в Пусане, турнир был перенесен на 21-28 июня (предполагаемые даты). Причиной такого решения стала вспышка коронавируса 2019-nCoV.

"Мы рассматривали возможность проведения турнира без зрителей, но в данной ситуации в приоритете безопасность наших граждан и спортсменов. Мы решили, что было бы неверным настаивать на проведении турнира", - сказал мэр Пусана О Ко Дон, комментарий которого приводит агентство Рёнхап. По информации организаторов, на соревнования могли прибыть около 3 тыс. спортсменов из 87 стран мира.

Командный чемпионат мира по настольному теннису проводится раз в два года, действующими чемпионами мира среди мужчин и женщин являются китайские теннисисты.

По состоянию на утро вторника, в Южной Корее зарегистрировано 893 случая заражения коронавирусом, семь человек умерли.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 32 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2663 летальных исхода, выздоровели более 27,2 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 77,6 тыс.

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Летние олимпийские виды спорта
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