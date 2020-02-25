Боксер Уайлдер считает, что тяжелый костюм, надетый перед боем, помешал ему победить Фьюри

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Американский боксер Деонтей Уайлдер считает, что тяжесть костюма, надетого перед боем с британцем Тайсоном Фьюри, стала одной из причин поражения в поединке. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Yahoo Sport.

Фьюри выиграл бой, завоевав титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке, который прошел в Лас-Вегасе (штат Невада) в ночь на воскресенье, британский боксер победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде. При этом по ходу боя Уайлдер дважды оказывался в нокдауне. Судья остановил поединок после того, как секунданты американца выбросили белое полотенце.

"Костюм не причинил мне вреда, но факт состоит в том, что он оказался слишком тяжелым, - сказал Уайлдер. - С самого начала боя у меня были уставшие ноги, а в третьем раунде ноги уже не слушались меня. Но я воин, и люди это знают. Я сделал все, что мог, но понимал, что сил в ногах уже нет".

"Впервые костюм я надел за ночь до боя, и он не показался мне слишком тяжелым. Он весит около 40 килограмм с учетом шлема. Этим костюмом я хотел уделить внимание месяцу афроамериканской истории", - добавил Уайлдер.