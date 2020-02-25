Боксер Уайлдер считает, что тяжелый костюм, надетый перед боем, помешал ему победить Фьюри

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Американский боксер Деонтей Уайлдер считает, что тяжесть костюма, надетого перед боем с британцем Тайсоном Фьюри, стала одной из причин поражения в поединке. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Yahoo Sport.
Фьюри выиграл бой, завоевав титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке, который прошел в Лас-Вегасе (штат Невада) в ночь на воскресенье, британский боксер победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде. При этом по ходу боя Уайлдер дважды оказывался в нокдауне. Судья остановил поединок после того, как секунданты американца выбросили белое полотенце.
"Костюм не причинил мне вреда, но факт состоит в том, что он оказался слишком тяжелым, - сказал Уайлдер. - С самого начала боя у меня были уставшие ноги, а в третьем раунде ноги уже не слушались меня. Но я воин, и люди это знают. Я сделал все, что мог, но понимал, что сил в ногах уже нет".
"Впервые костюм я надел за ночь до боя, и он не показался мне слишком тяжелым. Он весит около 40 килограмм с учетом шлема. Этим костюмом я хотел уделить внимание месяцу афроамериканской истории", - добавил Уайлдер.
Wilder’s preflight costume (via @espn) pic.twitter.com/iz8AnJFaTT— BroBible (@BroBible) February 23, 2020
Фьюри стал первым боксером, нанесшим поражение Уайлдеру, британец впервые в карьере завоевал титул чемпиона мира по версии WBC. В ноябре 2015 года он победил украинца Владимира Кличко и завоевал титулы по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). После этого британец пропустил 2,5 года из-за проблем со здоровьем и наркотиками. 31-летний Фьюри по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.
34-летний Уайлдер удерживал титул чемпиона мира по версии WBC с января 2015 года, защитив его десять раз. В послужном списке Уайлдера теперь 42 победы (41 нокаутом), одно поражение и одна ничья.