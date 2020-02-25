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Зимние олимпийские виды спорта

Бредихин заменит Гайтюкевича в составе сборной России на ЧМ по бобслею в Альтенберге

Гайтюкевич получил травмы в заезде бобов-двоек в субботу на чемпионате мира и не смог продолжить выступление на турнире

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Пилот Александр Бредихин заменит получившего в субботу травмы Ростислава Гайтюкевича в составе сборной России на чемпионате мира в немецком Альтенберге в соревнованиях бобов-четверок. Об этом сообщил ТАСС старший тренер национальной команды Павел Щегловский.

Победитель юниорского чемпионата мира 2020 года Гайтюкевич во время второго заезда соревнований бобов-двоек в субботу не справился с управлением и перевернулся, получив травмы. Сразу после этого инцидента его личными тренерами было принято решение о пропуске спортсменом заключительных заездов двоек, а также турнира экипаже бобов-четверок.

"Вместо Гайтюкевича у нас выступит Бредихин. Сегодня начинаются официальные тренировки", - заметил Щегловский.

В соревнованиях бобов-четверок Россия будет представлена еще двумя экипажами, пилотами которых будут Алексей Стульнев и Максим Андрианов.

"Сегодня Бредихин совершит два тренировочных заезда в двойках, Андрианов - один на двойке и один - на четверке, Стульнев - оба на четверке", - добавил тренер.

Медали чемпионата мира в четверках будут разыграны 29 февраля и 1 марта.

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Зимние олимпийские виды спорта
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