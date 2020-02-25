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Массовый спорт

Сенатор Исаков: Югра стремится вовлечь в спорт всех людей с инвалидностью

Исаков отметил, что власти региона анализируют каждую жизненную ситуацию с целью понять, какие причины мешают лицам с ограниченными возможностями заниматься физической культурой
Член Совета Федерации Федерального собрания РФ от ХМАО - Югры Эдуард Исаков Стоян Васев/ТАСС
Описание
Член Совета Федерации Федерального собрания РФ от ХМАО - Югры Эдуард Исаков
© Стоян Васев/ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 февраля. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) создает все условия для занятий спортом людям с инвалидностью. При этом анализируется каждая ситуация, мешающая этому процессу, сообщил сенатор Совета Федерации Эдуард Исаков журналистам во время выступления в рамках V Всероссийского форума по развитию паралимпийского движения.

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"В Югре анализируется каждая жизненная ситуация в муниципальном образовании вне зависимости от того, это сельское поселение или малый город. Мы изучаем, чтобы понять, что мешает сегодня человеку с инвалидностью быть вовлеченным в здоровый образ жизни и активно заниматься физкультурой", - сказал сенатор.

Он отметил, что регион в данном направлении активно сотрудничает с Паралимпийским комитетом России. "Мы учимся у них", - добавил он.

Пятый Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения проходит в Ханты-Мансийске с 25 по 27 февраля. В мероприятии участвуют представители более 50 регионов России.

В рамках форума состоятся заседание исполкома и отчетная конференция Паралимпийского комитета России, торжественная церемония награждения премией ПКР "Возвращение в жизнь" лучших спортсменов-паралимпийцев по итогам спортивных результатов прошлого года, всероссийская научно-практическая конференция и круглый стол, где будут обсуждаться актуальные вопросы и проблемы нормативно-правового регулирования сферы подготовки спортивного резерва по адаптивным видам спорта в России.

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