Сенатор Исаков: Югра стремится вовлечь в спорт всех людей с инвалидностью

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 февраля. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) создает все условия для занятий спортом людям с инвалидностью. При этом анализируется каждая ситуация, мешающая этому процессу, сообщил сенатор Совета Федерации Эдуард Исаков журналистам во время выступления в рамках V Всероссийского форума по развитию паралимпийского движения.

"В Югре анализируется каждая жизненная ситуация в муниципальном образовании вне зависимости от того, это сельское поселение или малый город. Мы изучаем, чтобы понять, что мешает сегодня человеку с инвалидностью быть вовлеченным в здоровый образ жизни и активно заниматься физкультурой", - сказал сенатор.

Он отметил, что регион в данном направлении активно сотрудничает с Паралимпийским комитетом России. "Мы учимся у них", - добавил он.

Пятый Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения проходит в Ханты-Мансийске с 25 по 27 февраля. В мероприятии участвуют представители более 50 регионов России.

В рамках форума состоятся заседание исполкома и отчетная конференция Паралимпийского комитета России, торжественная церемония награждения премией ПКР "Возвращение в жизнь" лучших спортсменов-паралимпийцев по итогам спортивных результатов прошлого года, всероссийская научно-практическая конференция и круглый стол, где будут обсуждаться актуальные вопросы и проблемы нормативно-правового регулирования сферы подготовки спортивного резерва по адаптивным видам спорта в России.