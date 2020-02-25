Разработка талисмана Универсиады-2023 завершится в декабре 2020 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Разработка официального талисмана Всемирной летней Универсиады 2023 года, которая пройдет в Екатеринбурге, будет завершена в декабре 2020 года. Об этом сообщила начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Людмила Фитина на заседании гордумы.

Двенадцать претендентов на звание талисмана были определены в феврале. Это бурый медведь, северный олень, енотовидная собака, черный аист, соболь, волк, лиса, лось, кабан, ящерица, а также собирательные образы "серебряное копытце" и "малахит".

"С 25 декабря россияне голосовали. Около 70 тыс. человек приняли участие. Были определены 12 наиболее популярных героев. Разработка официального талисмана игр завершится в декабре 2020 года", - сказала она.

Россия во второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В марте 2019 года Красноярск был столицей зимней Универсиады. Летняя Универсиада 2021 года пройдет в китайском Чэнду.