МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Кандидат на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко сформировал свою предвыборную программу, о которой собирается рассказать делегатам отчетно-выборной конференции. Об основных тезисах этого документа Юрченко рассказал ТАСС.

Четырнадцать пунктов Юрченко. Кандидат на пост главы ВФЛА опубликовал предвыборные тезисы

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28 февраля состоятся выборы президента ВФЛА, одним из четырех претендентов на этот пост является член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Юрченко.

Кроме Юрченко на пост президента ВФЛА претендуют глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов, спортивный менеджер Михаил Гусев и олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 метров и главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.

Основные тезисы предвыборной программы Юрченко таковы:

1. Формирование органов управления ВФЛА, исключающих людей, к которым были или могут быть предъявлены претензии со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), Международного олимпийского комитета, Спортивного арбитражного суда в Лозанне, Всемирного антидопингового агентства и Российского антидопингового агентства.

2. Проведение инвентаризации текущей деятельности ВФЛА с целью анализа финансового состояния и подготовки предложений для формирования бюджета.

3. Подготовка и проведение ребрендинга ВФЛА по аналогии с World Athletics для начала формирования положительного имиджа федерации как организации, не имеющей ничего общего с проблемами прошлых периодов.

4. Признание ошибок в действиях ВФЛА, связанных со всеми предыдущими допинговыми историями.

5. Планомерная работа с первого дня по обеспечению допуска российских спортсменов в нейтральном статусе. Подготовка рабочей встречи с World Athletics с целью согласования дорожной карты по восстановлению полноценного членства ВФЛА в World Athletics c учетом результатов прошедших выборов и сделанных официальных заявлений.

6. Разработка и утверждение плана для подготовки к главному старту сезона - Олимпийским играм в Токио.

7. Начало работ по созданию собственной финансовой базы для самостоятельного финансирования сборной команды с целью обеспечения полноценного контроля за тренировочным процессом и повышения ответственности ВФЛА за конечный результат.

8. Внедрение методик тренировки во всех видах легкой атлетики, позволяющих добиваться высоких результатов без применения запрещенных препаратов.

9. Внедрение постоянного медико-биологического сопровождения тренировочного процесса, начиная с юношеского возраста, с целью определения и корректировки специализации спортсменов, исходя из их индивидуальных физиологических особенностей.

10. Активная антидопинговая работа и пропаганда.

11. Инвентаризация состояния дел в региональных подразделениях с целью подготовки к разработке адресной Федеральной программы по возрождению и дальнейшему развитию легкой атлетики в России на 2020-2030 годы, в том числе с использованием государственно-частного партнерства.

12. Работа по созданию в Москве Федерального центра развития легкой атлетики, включающего стадион, манеж, гостиницу, медико-восстановительный центр, помещения для базирования постоянно действующих комиссий ВФЛА.

13. Работа по созданию аналогичных центров в регионах.

14. Серьезное усиление работы по популяризации легкой атлетики на телевидении и в прессе