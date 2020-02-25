Универсиаду-2023 в Екатеринбурге посетят около 200 тыс. болельщиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Количество болельщиков, которые приедут в Екатеринбург на Всемирную летнюю Универсиаду в 2023 году, составит приблизительно 200 тыс. человек, половина любителей спорта будет из других стран и регионов. Об этом сообщила начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Людмила Фитина на заседании гордумы.

"Во время проведения Универсиады город примет порядка 12 тыс. представителей официальных делегации. Это спортсмены, руководители, члены национальных делегаций студенческого спорта, олимпийских комитетов, медицинский и административный персонал команд из более чем 80 стран мира. До 200 тыс. болельщиков, 100 тыс. из других стран и муниципалитетов", - сказала она.

Универсиада пройдет с 8 по 19 августа 2023 года, будет разыграно 247 комплектов наград, самое большое количество - в легкой атлетике. Соревнования будут проходить на 14 объектах, еще 19 объектов будут тренировочными.

Россия во второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В марте 2019 года Красноярск был столицей зимней Универсиады. Летняя Универсиада 2021 года пройдет в китайском Чэнду.