Матчи 26-го тура чемпионата Италии по футболу пройдут без зрителей из-за коронавируса

ТАСС, 25 февраля. Шесть встреч в рамках 26-го тура чемпионата Италии по футболу, в том числе матч "Ювентус" - "Интер", пройдут без зрителей в связи с распространением в стране коронавируса. Об этом сообщил министр спорта Италии Винченцо Спадафора, чей комментарий приводит издание Football Italia.

"Уже приняты меры, запрещающие проведение любых событий до следующего воскресенья, - сказал Спадафора. - Изначально [запрет распространялся] на Ломбардию, Венето и Пьемонт, теперь мы наложили подобный запрет на Фриули - Венецию-Джулию, Эмилию-Романью и Лигурию. В этих регионах сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных соревнований, некоторые мероприятия мы разрешили проводить без зрителей".

Таким образом, без зрителей пройдут матчи "Удинезе" - "Фиорентина", "Милан" - "Дженоа", "Парма" - СПАЛ, "Сассуоло" - "Брешиа", "Ювентус" - "Интер" и "Сампдория" - "Верона". Проведение матчей было запланировано на 3-4 марта.

Ранее по причине коронавируса были отменены четыре встречи 25-го тура - "Верона" - "Кальяри", "Аталанта" - "Сассуоло", "Торино" - "Парма" и "Интер" - "Сампдория", которые должны были состояться в воскресенье, ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Интером" и болгарским "Лудогорцем" пройдет без зрителей.

Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 229, включая шесть случаев летальных исходов. Один больной выздоровел. Большинство заразившихся проживают в Ломбардии.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 31 стране, включая Россию. К настоящему моменту число летальных исходов в Китае составило почти 2,6 тыс., выздоровели около 25 тыс. человек, общее число инфицированных превысило 77 тыс.