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Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии

Драчев: полиция Италии еще не вернула изъятые у Логинова вещи во время обыска на ЧМ

В субботу в номере отеля, где проживал российский биатлонист, были проведены обыски по делу его личного тренера Александра Касперовича, у спортсмена были изъяты телефон и ноутбук
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 25 февраля. Полиция Италии до сих пор не вернула российскому биатлонисту Александру Логинову личные вещи, изъятые у него в ходе обыска во время чемпионата мира в Антхольце. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России после письма от Международного союза биатлонистов (IBU). Как сообщил ТАСС Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации. Правоохранители отдельно обыскали номер, в котором проживают Логинов и другой российский биатлонист Евгений Гараничев, а также изъяли для дополнительных проверок ноутбук и телефон Логинова. Касперович подозревался в провозе на турнир запрещенных препаратов, однако позднее правоохранители сообщили, что улик против Логинова и Касперовича не обнаружено.

"Вещи не вернули, они являются доказательствами при обыске, который провели совместно прокуратура, полиция и отдел по медицинским нарушениям, они все это собрали, упаковали и увезли в прокуратуру для дальнейших расследований, - сказал Драчев. - Есть заведенный ордер, по которому проводится расследование, на самом деле там сложная ситуация, надо разбираться, мы сейчас будем обращаться в IBU, я имел беседу с президентом, мы практически полчаса разговаривали. Он тоже был не в курсе событий, мне очень странно, что комитет IBU пишет письма в полицию, в прокуратуру с просьбой внимательно рассмотреть этот вопрос, а об этом не знают президент и все руководство IBU, как-то это не увязывается".

В ноябре 2013 года Логинов был временно отстранен от соревнований СБР. В ноябре 2014-го IBU на два года дисквалифицировал спортсмена за употребление эритропоэтина, дисквалификация россиянина истекла 25 ноября 2016 года. На итальянском чемпионате мира 28-летний Логинов завоевал золотую медаль в спринте, а также бронзовую награду в гонке преследования. На заключительную гонку турнира - масс-старт - Логинов выходить отказался.

Теги
Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии
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