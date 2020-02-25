"Локомотив" продлил контракт с капитаном команды Чорлукой до лета 2021 года

ТАСС, 25 февраля. Московский футбольный клуб "Локомотив" заключил новое соглашение с хорватским защитником, капитаном команды Ведраном Чорлукой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 34-летним футболистом рассчитан до лета 2021 года.

"Я очень счастлив, что и дальше буду защищать цвета "Локомотива", переговоры заняли буквально пару минут, - сказал Чорлука. - Хочу поблагодарить руководство клуба, которое хотело, чтобы я остался, это самое главное. Мне понравилось в "Локомотиве" с первого года: клуб, город, болельщики, - если все получается, зачем что-то менять. Не могу представить себя в другой команде и хотел бы закончить карьеру в "Локомотиве".

Чорлука в текущем сезоне сыграл за "Локомотив" 25 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Футболист перешел в столичную команду в 2012 году, всего за это время он провел в составе клуба во всех турнирах 201 матч, в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Он становился чемпионом России (2018), трехкратным обладателем кубка страны (2015, 2017, 2019) и один раз побеждал в Суперкубке России (2019).

В составе национальной сборной хорват провел 103 матча (седьмое место в истории команды, лидер - Дарио Срна, проведший 134 матча), в которых забил четыре мяча. Спортсмен принял участие в четырех матчах чемпионата мира в России (2018) и завоевал вместе с командой серебряную награду.