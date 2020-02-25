Матыцин: подготовка кадров является высшим приоритетом министерства спорта

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Подготовка квалифицированных кадров является высшим приоритетом министерства спорта. Об этом на встрече с руководителями профильных вузов заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Вы являетесь приоритетом, потому что я считаю, что подготовка кадров является высшим приоритетом министерства и будет являться таковой. Это понимают президент и правительство Российской Федерации", - сказал Матыцин.

Министр спорта также отметил, что профильные вузы должны стать центрами подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд.

"Надеюсь и рассчитываю на ваше содействие в работе комплексных научных групп и подготовке сборных команд, - сказал Матыцин. - Без вузов невозможно представить профессиональную деятельность тренеров. Очень болезненным остается вопрос проведения научных исследований, бюджетного финансирования этой работы в последние годы не было. Материально-техническая база - отдельный вопрос, тоже болезненная для вас тема".

"В каких-то вузах база находится на уровне мировых стандартов, но считаем, что необходимо активное участие принимать в совершенствовании материально-технической базы. Считаю, что вузы должны стать центрами подготовки сборных команд. Если не национальных, то резерва и студенческих сборных команд", - добавил министр.

Матыцин был назначен на должность министра спорта РФ 21 января. На этом посту он сменил Павла Колобкова. В 2001-2006 годах Матыцин был ректором Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. В 2006-2017 годах занимал пост президента этого вуза.