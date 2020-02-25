Болельщики подали 18 тыс. заявок на получение Fan ID для Евро-2020

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Болельщики подали 18 тыс. заявок на получение паспорта болельщика (Fan ID) для посещения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Болельщики получат более 1 млн билетов на Евро-2020 через приложение на смартфоне

Fan ID - нововведение России как организатора чемпионата мира 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи. В этом году Fan ID будет использоваться на матчах чемпионата Европы в Санкт-Петербурге. Как и во время чемпионата мира, по паспорту болельщика иностранцы смогут въехать в Россию, не оформляя визу.

"Поступило 18 тыс. заявок, из них 12 тыс. - от россиян. Остальные - от иностранцев", - сообщили в пресс-службе Минкомсвязи. Тройку российских городов - лидеров по числу заявок составляют Москва, Санкт-Петербург и Подольск - 1,8 тыс., 1,7 тыс. и 600 заявок соответственно. Среди иностранных государств больше всего заявок поступило из Финляндии (2,7 тыс.), Германии (500) и Бельгии (430).

Сайт для оформления Fan ID был запущен в октябре 2019 года.