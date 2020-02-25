Болельщики подали 18 тыс. заявок на получение Fan ID для Евро-2020

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Болельщики подали 18 тыс. заявок на получение паспорта болельщика (Fan ID) для посещения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Fan ID - нововведение России как организатора чемпионата мира 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи. В этом году Fan ID будет использоваться на матчах чемпионата Европы в Санкт-Петербурге. Как и во время чемпионата мира, по паспорту болельщика иностранцы смогут въехать в Россию, не оформляя визу.
"Поступило 18 тыс. заявок, из них 12 тыс. - от россиян. Остальные - от иностранцев", - сообщили в пресс-службе Минкомсвязи. Тройку российских городов - лидеров по числу заявок составляют Москва, Санкт-Петербург и Подольск - 1,8 тыс., 1,7 тыс. и 600 заявок соответственно. Среди иностранных государств больше всего заявок поступило из Финляндии (2,7 тыс.), Германии (500) и Бельгии (430).
Сайт для оформления Fan ID был запущен в октябре 2019 года.
В Санкт-Петербурге на одноименном стадионе пройдут три встречи групповой стадии турнира (Бельгия - Россия, 13 июня; Финляндия - Россия, 17 июня; Финляндия - Бельгия, 22 июня), а также один из четвертьфиналов. Вместимость арены во время Евро-2020 составит 61 тыс. зрителей. Таким образом, в общей сложности игры турнира в России с трибун стадиона посмотрят 244 тыс. болельщиков. По состоянию на 14 февраля число болельщиков, подавших заявки на покупку билетов на матчи чемпионата Европы, составило 1,8 млн человек. Как сообщил ТАСС генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин, на один билет на матч Евро-2020 в Санкт-Петербурге в среднем претендуют 12 человек.
Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Игры турнира помимо Санкт-Петербурга примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.