Временный скалодром общей длиной 60 м построят в комплексе ЦСКА к ЧЕ в Москве

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Временный скалодром будет построен в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА для проведения чемпионата Европы по скалолазанию в марте, общая длина трасс скалодрома составит 60 метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации скалолазания России.

После завершения чемпионата Европы скалодром планируется использовать на других соревновательных и тренировочных площадках.

"Временный комплекс будет состоять из трех скалодромов. Их габариты внушительны - высота составит 15,5 метра, общая длина - 60 метров, масса сооружения - порядка 20 тонн. На возведение организаторы планируют потратить всего 5 суток, работа начнется за 10 дней до начала турнира. Уже 15 марта утром на скалодром должны выйти международные подготовщики, которым предстоит накрутить уникальные трассы для соревнований в дисциплинах "трудность" и "боулдеринг", - приводит слова исполнительного директора Федерации скалолазания России Максима Черных пресс-служба организации.

Чемпионат Европы по скалолазанию пройдет в Москве с 20 по 27 марта, на нем будут разыграны две олимпийские лицензии.