Матыцин: Минспорт РФ сделает все необходимое для защиты интересов биатлониста Логинова

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ вместе с Союзом биатлонистов России (СБР) сделают все необходимое для того, чтобы защитить интересы чемпиона мира по биатлону Александра Логинова. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

22 февраля на чемпионате мира в Антхольце итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России после письма от Международного союза биатлонистов (IBU). Обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации было связано с тем, что личный тренер Логинова Александр Касперович находился на чемпионате мира не по своей аккредитации. Правоохранители отдельно обыскали номер, в котором проживал Логинов, изъяли для дополнительных проверок ноутбук и телефон спортсмена. Касперович подозревался в провозе на турнир запрещенных препаратов, однако позднее правоохранители сообщили, что улик против Логинова и Касперовича не обнаружено.

"Мы в IBU не делали никакого запроса, мы не взаимодействуем с международными федерациями, - сказал Матыцин. - Мы взаимодействуем с СБР, [глава СБР Владимир] Драчев предоставил объяснения по фактам, которые были на чемпионате мира. Мы будем внимательно разбираться в ситуации, встречаться с СБР, будем делать все необходимое, чтобы защищать интересы [Логинова]".

После инцидента Логинов заявил, что задумался о завершении карьеры из-за постоянных нападок в свой адрес. Спортсмен отказался от участия в заключительной гонке чемпионата мира - масс-старте, где должен был стартовать под первым номером. "Логинов не выступил в масс-старте, значит, на то были основания", - прокомментировал министр спорта.

В ноябре 2013 года Логинов был временно отстранен от соревнований СБР. В ноябре 2014-го IBU на два года дисквалифицировал спортсмена за употребление эритропоэтина, дисквалификация россиянина истекла 25 ноября 2016 года. На итальянском чемпионате мира 28-летний Логинов завоевал золотую медаль в спринте, а также бронзовую награду в гонке преследования.