ПКР: ситуация с коронавирусом не отразилась на подготовке паралимпийцев к Играм-2020

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 февраля. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса не отразилась на программе подготовки российской сборной к Паралимпийским играм 2020 года, которые должны пройти в Токио. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков после заседания исполкома организации во вторник.

Число заразившихся новым коронавирусом на территории Японии превысило 850 человек. Паралимпийские игры должны пройти с 25 августа по 6 сентября.

"В Японии должны были пройти тестовые соревнования по бочче и некоторым другим видам спорта, но сейчас их перенесли. Мы готовимся, у нас нет информации от Международного паралимпийского комитета или организационного комитета "Токио-2020" о том, что Паралимпиада будет перенесена. Программу подготовки не меняем, но аккуратнее работаем с нашими старшими тренерами и медиками, чтобы они больше внимания уделяли профилактическим мерам", - сообщил Рожков.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.