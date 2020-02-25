Матыцин надеется на скорое завершение кризиса в российской легкой атлетике

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил надежду на то, что кризис в российской легкой атлетике подходит к концу. Об этом он рассказал журналистам на церемонии открытия зимнего чемпионата России в Москве.

"Министерство спорта всегда будет отстаивать интересы спортсменов, в каких бы сложных ситуациях они не находились. Надеюсь, кризис в легкой атлетике подходит к концу. Он даст дополнительный толчок новому поколению руководителей, а спортсмены продолжат нас радовать своими рекордами", - сказал Матыцин.

Министерство спорта РФ 31 января приостановило до 1 марта государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). 3 февраля президиум ВФЛА подал в отставку и передал полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, а также по взаимодействию с международными организациями рабочей группе ОКР.

"Важно воссоздание тех славных традиций, которые всегда были в легкой атлетике, чтобы дети стремились идти в спортивные школы заниматься легкой атлетикой, чтобы родители радовались, когда дети занимаются прекрасной "королевой спорта", - продолжил министр спорта. - Сегодня мы все вместе стараемся решить вопрос с конструктивным подходом в организации выборов руководства ВФЛА. Сейчас идет активная работа в регионах, кандидаты предоставляют свои программы. Надеюсь, будет сделан достойный выбор и новая команда предпримет все необходимое, чтобы наши спортсмены начали выступать на международных соревнованиях, появились под флагом России на Олимпийских играх в Токио, чтобы ВФЛА была полностью восстановлена в международной федерации".

Кандидатами на пост президента ВФЛА являются член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Евгений Юрченко, глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов, спортивный менеджер Михаил Гусев.

Выборы нового руководства ВФЛА состоятся 28 февраля. Необходимость их проведения возникла в связи с уходом возглавлявшего ВФЛА с 2016 года Дмитрия Шляхтина после дела о нарушении антидопинговых правил прыгуном в высоту Данилом Лысенко. Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) постановил, что должностные лица ВФЛА причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU, чтобы объяснить причины пропуска Лысенко допинг-контроля.