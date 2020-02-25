Рожков: на исполкоме ПКР были рассмотрены вопросы подготовки к Паралимпиаде в Токио

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 февраля. /ТАСС/. Исполком Паралимпийского комитета России (ПКР) рассмотрел вопросы подготовки сборной России к Паралимпийским играм в Токио и Пекине. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

Заседание исполнительного комитета ПКР прошло во вторник в Ханты-Мансийске. Мероприятие состоялось в рамках V Всероссийского форума по развитию паралимпийского движения в России. Форум проводится ПКР совместно с департаментом физической культуры и спорта региона и центром адаптивного спорта Югры.

"На каждом заседании исполкома ПКР мы обсуждаем вопросы подготовки к Паралимпийским играм в Токио и Пекине. До Токио остается все меньше дней, и нам важно сверить, кто из спортсменов еще может завоевать лицензии, кто уже нет, чем мы можем нашим ребятам помочь. На сегодня можем с большой вероятностью сказать, что наша делегация на Паралимпиаду в Токио будет порядка 400 человек, из них 220 спортсменов. Квалификационный период у нас продолжится до мая-июня, а уже в 20-х числах мая в Братиславе состоится предварительная аккредитация, сейчас мы готовим перечень документов для тех спортсменов, которые уже завоевали лицензии", - сообщил Рожков.

"Обсуждали готовность мест проведения заключительных этапов подготовки к Паралимпийским играм, это Владивосток, Сахалин, Москва и Подмосковье. Обсудили вопросы экипировки, перелетов. Не можем не обращать внимание и на рекомендации Минздрава, которые касаются профилактических мер по борьбе с коронавирусом", - добавил собеседник агентства.

Летние Паралимпийские игры пройдут в Токио с 25 августа по 6 сентября. Следующие зимние Паралимпийские игры состоятся в Пекине с 4 по 13 марта 2022 года.

Взгляд в будущее

Первый вице-президент ПКР подчеркнул, что подготовка и борьба за право принять участие в зимней Паралимпиаде в Пекине уже начались.

"Обсудили подготовку к зимним Паралимпийским играм, которые пройдут в Пекине в 2022 году, наши ребята уже полным ходом участвуют в квалификационных соревнованиях. Вот только что на Сахалине закончился первый международный старт после восстановления ПКР в Международном паралимпийском комитете. Первым международным соревнованием на территории России стал этап Кубка мира по горным лыжам, по отзывам представителей Международного паралимпийского комитета все прошло просто здорово, многие чемпионаты мира могут позавидовать", - сообщил Рожков.

"На исполкоме также говорили о традиционных вопросах: обсудили составы рабочих групп, организационные вопросы, проекты решений, проанализировали нашу работу, связанную с выполнением пост-восстановительных критериев ПКР. Среди приоритетных задач - подготовка к Паралимпийским играм, но не менее важным является привлечение детей и подростков к занятиям физкультурой и спортом, повышение осведомленности ребят и взрослых о паралимпийском движении и ценностях нашего движения", - заключил собеседник агентства.

Пятый Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения в России завершится в Ханты-Мансийске 27 февраля.