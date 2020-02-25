ВФЛА вручила Ласицкене и Шубенкову награды лучшим спортсменам 2019 года

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Мария Ласицкене и Сергей Шубенков получили награды лучшим спортсменам 2019 года по версии Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Церемония награждения прошла в рамках открытия 50-го чемпионата России по легкой атлетике в помещении.

В церемонии открытия принимал участие министр спорта РФ Олег Матыцин. ВФЛА признала Ласицкене и Шубенкова лучшими спортсменами года 23 декабря.

27-летняя Ласицкене в 2019 году выиграла чемпионат мира в прыжках в высоту, а также победила на чемпионате Европы в помещении. В прошлом году она в четвертый раз (третий раз подряд) выиграла Бриллиантовую лигу. Ласицкене является единственной в истории трехкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту, также в ее активе по две золотые награды чемпионатов мира и Европы в помещении. Тренер Ласицкене Геннадий Габрилян стал лучшим тренером года.

Шубенкову 29 лет, в 2019 году он стал победителем двух этапов Бриллиантовой лиги в беге на 110 м с барьерами, а на чемпионате мира завоевал серебряную медаль. Он является чемпионом мира 2015 года.

Награду "За волю к победе" получила чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом 28-летняя Анжелика Сидорова. 24-летний прыгун в высоту Михаил Акименко, выигравший серебро чемпионата мира 2019 года, был удостоен награды "Прорыв года".

Чемпионат России по легкой атлетике в помещении пройдет 25-27 февраля в московском манеже ЦСКА.