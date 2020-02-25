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Футбол в России

Чемпион мира по футболу Рами надеется, что переход в "Сочи" станет хорошим приключением

34-летний француз заключил контракт с "Сочи" на правах свободного агента
Адиль Рами Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Адиль Рами
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 25 февраля. Победитель чемпионата мира 2018 года в составе сборной Франции Адиль Рами считает, что переход в российский футбольный клуб "Сочи" станет хорошим приключением. Комментарий 34-летнего защитника приводит пресс-служба "Сочи" на клубном канале в YouTube.

"Я надеюсь, это будет хорошее приключение как для меня, так и для "Сочи". Я голоден, я хочу играть в футбол и делать это хорошо. Я знаю, что "Сочи" - новая команда, молодая, с большими амбициями и прекрасным стадионом, мне это нравится", - сказал Рами.

' Sochi Football Club/YouTube'

Рами заключил контракт "Сочи" на правах свободного агента. Его предыдущей командой был турецкий "Фенербахче", с которым игрок расторг контракт в пятницу. Ранее защитник выступал за французские "Этуаль", "Лилль", "Марсель", испанские "Валенсию", "Севилью", итальянский "Милан". Рами является чемпионом и обладателем Кубка Франции в составе "Лилля", победителем Лиги Европы вместе с "Севильей".

"У меня было много вариантов, первым было остаться в Турции и играть за "Фенербахче". "Фенербахче" - большой клуб, поэтому я мог остаться и играть, но я чувствовал себя там как-то странно и отказался от этого варианта. Я никогда не забывал, что моя главная страсть - это играть в футбол, а не получать деньги. У меня за плечами большая карьера, и мне некому и нечего доказывать, я просто хочу играть в футбол", - добавил он.

Также Рами отметил, что в его услугах был заинтересован еще один российский клуб. "У меня был еще один вариант в России, но мой агент сказал мне: "Слушай, "Сочи" - новая команда, тебе там очень понравится, будет здорово, если ты туда поедешь, ты будешь счастлив там".

В составе сборной Франции Рами стал победителем чемпионата мира 2018 года в России и серебряным призером чемпионата Европы - 2016. "Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 15 очков. В ближайшем туре "Сочи" примет тульский "Арсенал" 1 марта.

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