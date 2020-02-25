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Футбол в России

IFAB не получал запросов от РФС об использовании VAR в матчах 1/4 финала Кубка России

Встречи этой стадии пройдут 4 и 5 марта

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) не получал запросов от Российского футбольного союза (РФС) на использование системы видеоассистента рефери (VAR) в матчах 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IFAB.

На стадии 1/4 финала Кубка России 4 марта грозненский "Ахмат" примет петербургский "Зенит", ярославский "Шинник" - екатеринбургский "Урал", а московский "Спартак" - ЦСКА. 5 марта состоится встреча между подмосковными "Химками" и столичным "Торпедо".

"IFAB не получал запросов от Российского футбольного союза на использование VAR в упомянутых матчах 1/4 финала Кубка России", - сообщили в пресс-службе, отвечая на соответствующий запрос.

VAR впервые использовался в российском футболе в апреле 2019 года в прошлом розыгрыше Кубка России. Тогда система была задействована в пяти матчах этого турнира. Также она работала на стыковых играх за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Система начала использоваться в чемпионате России с сезона-2019/20. В первом туре VAR был задействован на игре "Локомотив" - "Рубин", но только в режиме офлайн. Со второго по четвертый тур технология использовалась в онлайн-режиме на одном из восьми матчей в каждом из туров, а с пятого по 18-й тур число таких игр возросло с одной до двух в каждом туре. В 19-м, последнем перед зимней паузой туре VAR впервые применялся сразу на трех встречах.

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Российский футбол
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