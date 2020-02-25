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Распространение коронавируса нового типа

Оргкомитет ЧМ-2020 по хоккею в Швейцарии готов к возможным действиям против коронавируса

По сведениям портала Blick, первый случай заражения в Швейцарии был зафиксирован в кантоне Тичино, граничащем с северными районами Италии

МОСКВА, 25 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Оргкомитет чемпионата мира по хоккею в Швейцарии готов к любым возможным действиям, которые могут быть направлены на погашение эпидемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете соревнований.

Ранее швейцарский новостной портал Blick сообщил со ссылкой на федеральный департамент здравоохранения про первый случай заражения коронавирусом нового типа. По сведениям издания, случай заражения был зафиксирован в кантоне Тичино, граничащем с северными районами Италии. Проверкой результата анализов занималась лаборатория в Женеве.

"Приготовления к турниру идут полным ходом, мы работаем так, как раньше. Мы в курсе этой ситуации и внимательно следим за ней, - сообщили в оргкомитете. - Мы находимся в тесном контакте в плане обмена информацией с руководством Международной федерации хоккея и готовы к возможным акциям".

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 33 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2663 летальных исхода, выздоровели более 27,2 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 77,6 тыс.

Чемпионат мира пройдет с 8 по 24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне. Сборная России на предварительном этапе в группе В сыграет в Цюрихе с командами Швейцарии, Норвегии, США, Италии, Казахстана, Финляндии и Латвии.

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Распространение коронавируса нового типа
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