Левитин: доводы адвокатов по делу РУСАДА в CAS помогут защитить олимпийские принципы

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Помощник президента РФ, первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин рассчитывает, что доводы адвокатов российской стороны по спору Российского антидопингового агентства (РУСАДА) со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в Спортивном арбитражном суде (CAS) помогут в защите олимпийских принципов. Об этом Левитин сообщил журналистам.

"Наше дело сегодня - защитить наших спортсменов в CAS, и то, чем сегодня занимаются Министерство спорта, ОКР и рабочая группа, которая создана в олимпийском комитете. Думаю, что те предложения, которые внесут наши адвокаты, будут весомыми для того, чтобы защитить олимпийские принципы и олимпийскую хартию".

Исполком WADA 9 декабря 2019 года лишил РУСАДА статуса соответствия. Основанием для этого стали выводы следователей WADA, установивших факты манипуляций с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение идентичности базы данных являлось одним из условий восстановления РУСАДА в 2018 году.

Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. РУСАДА не согласилось с санкциями, 9 января WADA отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS.