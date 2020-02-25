Легкоатлетка Сидорова с лучшим результатом сезона выиграла чемпионат России в помещении

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Легкоатлетка Анжелика Сидорова одержала победу в прыжках с шестом на чемпионате России в помещении. Соревнования проходят в Москве в легкоатлетическом манеже ЦСКА.

С третьей попытки 28-летняя Сидорова показала лучший результат сезона в мире, преодолев высоту 4 метра 92 сантиметра. Это стало ее высшим достижением на турнирах в помещении. Второе место заняла Полина Кнороз (4,65), бронзовым призером соревнований стала Ангелина Жук-Краснова (4,60).

Сидорова выиграла чемпионат России в помещении в седьмой раз кряду (2014-2020), также она является победительницей чемпионатов мира (2019) и Европы (2014) и имеет на своем счету две серебряные медали мировых первенств в помещении.