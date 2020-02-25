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Летние олимпийские виды спорта

Легкоатлетка Сидорова с лучшим результатом сезона выиграла чемпионат России в помещении

Прыгунья с шестом преодолела планку на высоте 4 метра 92 сантиметра
Анжелика Сидорова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Анжелика Сидорова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Легкоатлетка Анжелика Сидорова одержала победу в прыжках с шестом на чемпионате России в помещении. Соревнования проходят в Москве в легкоатлетическом манеже ЦСКА.

С третьей попытки 28-летняя Сидорова показала лучший результат сезона в мире, преодолев высоту 4 метра 92 сантиметра. Это стало ее высшим достижением на турнирах в помещении. Второе место заняла Полина Кнороз (4,65), бронзовым призером соревнований стала Ангелина Жук-Краснова (4,60).

Сидорова выиграла чемпионат России в помещении в седьмой раз кряду (2014-2020), также она является победительницей чемпионатов мира (2019) и Европы (2014) и имеет на своем счету две серебряные медали мировых первенств в помещении.

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Летние олимпийские виды спорта
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