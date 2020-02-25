Россиянка Степанова стала чемпионкой Европы в стрельбе с 10 метров по движущейся мишени

ТАСС, 25 февраля. Россиянка Ольга Степанова заняла первое место в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров по движущейся мишени на чемпионате Европы. Соревнования проходят в польском Вроцлаве.

В поединке за золотую награду Степанова одержала победу над представительницей Германии Даниэлой Фогельбахер со счетом 7:5. Бронзовую медаль завоевала украинка Виктория Рыбовалова, победившая соотечественницу Галину Авраменко.

Степанова является чемпионкой мира 2018 года и трехкратной чемпионкой Европы.

Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия завершится 28 февраля.